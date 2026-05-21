40 % de remise sur le Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi passe à 181 €

Le Redmi Note 15 5G voit son prix chuter de 40%, passant sous la barre des 190 €. Si vous recherchez un bon smartphone sous la barre des 200 €, cette offre devrait vous intéresser, mais elle ne va pas durer.

Redmi Note 15 5g

Le Redmi Note 15 5G est le modèle d’entrée de gamme de la série des Note 15. Il vise les utilisateurs qui recherchent un smartphone confortable pour les tâches de tous les jours pour moins de 300 €. Il est accessible en ce moment à un prix largement inférieur.

Lancé à 303 € en janvier 2026, le Redmi Note 15 5G est affiché sur AliExpress à 201,54 € dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Avec le code promo PHDFR20, 20 € supplémentaires sont retirés du prix. Le smartphone revient à 181,54 € en fin de compte.

L'écart de 122 € est significatif, mais cette offre ne va pas durer. Le code promo est valable jusqu’au 22 mai 2026 à 23h59. Mais même s’il venait à ne plus être disponible, la promotion de base reste très intéressante sans le coupon.

Le produit est expédié depuis la France et la livraison est gratuite. Pour ce prix, le Redmi Note 15 vaut clairement le coup.

Snapdragon 6 Gen 3 et deux jours d'autonomie pour moins de 200 €

Le Snapdragon 6 Gen 3 n'a pas vocation à faire tourner les jeux AAA en qualité maximale, mais ce processeur gravé en 4 nm vise l'efficacité avant tout. C'est exactement ce qu’il faut pour le positionnement du Redmi Note 15 5G. Avec ses 8 Go de RAM, le smartphone offre des performances correctes pour les tâches de tous les jours : streaming, navigation, réseaux sociaux ou encore pour faire tourner des jeux légers sans accroc.

L'écran AMOLED de 6,77 pouces en Full HD+ tourne à 120 Hz avec un pic de luminosité à 3 200 nits. Du classique pour les smartphones Xiaomi, même à ce niveau de prix.

La partie photo repose sur un capteur principal de 108 MP avec ouverture f/1.7, secondé par un ultra grand-angle de 8 MP. Xiaomi se limite à l’essentiel, mais le capteur principal assure des prises propres en journée et reste correct quand la luminosité baisse.

L’autonomie est l’une des forces du Redmi Note 15 5G. La batterie de 5 520 mAh, couplée à une charge de 45 W, permet d'envisager deux jours d’usage sans chercher sa prise. Le smartphone dispose aussi d’un emplacement microSD pour étendre le stockage et bénéficie d'une certification IP65, c’est-à-dire qu’il est résistant à la poussière et aux projections d'eau.


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