DJI Neo 2 : le mini drone 4K super simple d’utilisation chute à moins de 190 €, vite !

DJI est la marque de drone la plus reconnue. Elle propose de nombreux modèles pour tous types d’utilisateurs. Le DJI Neo 2 est destiné aux débutants qui ne veulent pas s’embêter à apprendre à piloter. Et bonne nouvelle, il est actuellement en promotion sur AliExpress.

DJI Neo 2

Il existe un grand nombre de modèles de drones sur le marché. Il est donc difficile de faire le bon choix quand on n’y connaît rien. Le premier réflexe à avoir, c’est de choisir la marque DJI. C’est le leader du marché qui propose des drones aussi bien destinés aux professionnels que pour les débutants.

Sorti en novembre 2025, le DJI Neo 2 se positionne comme le drone le plus simple à utiliser du marché, capable de faire de superbes vidéos et photos sans avoir à devenir un pilote chevronné. Normalement en vente pour 239 euros, il est bien moins cher sur AliExpress. En effet, il est affiché à 207,77 euros. Et si vous ajoutez dans votre panier le code promo PHDFR20, vous aurez 20 euros de remise supplémentaire. Le DJI Neo 2 passe ainsi à seulement 187,77 euros. C’est une super offre pour ce drone récent et bourré de nouvelles technologies. En plus, la livraison est gratuite avec un envoi depuis un entrepôt français.

Quels sont les avantages du drone DJI Neo 2 ?

Vous hésitez à acheter un drone mais vous avez peur de ne pas savoir l’utiliser ? Rassurez-vous avec le DJI Neo 2 vous n’avez pas besoin de devenir pilote de ligne pour faire de superbes images aériennes !

La marque chinoise a développé un drone très facile d’utilisation, même pour les débutants : le Neo 2. Il s’agit d’un modèle ultra-compact et léger puisqu’il pèse à peine 151 g. Pour plus de sécurité, il est doté de protections d’hélices intégrales. Vous pouvez donc aussi bien le faire voler en plein air que dans une maison.

Comment fonctionne le Neo 2 ? Il se pilote sans télécommande. En effet, il décolle et atterrit automatiquement sur la paume de votre main. Vous le dirigez avec des gestes et il suit automatiquement le sujet filmé grâce à la technologie ActiveTrack. Avec sa vitesse jusqu'à 12 m/s, il peut suivre quelqu’un qui court, ou bien même quelqu’un qui fait du vélo. Le drone se dirige tout seul, tout en évitant automatiquement les obstacles.

Vous pouvez aussi utiliser votre voix pour le contrôler en utilisant l’application mobile dédiée. Le Neo 2 est aussi capable de faire des selfies en enclenchant la fonctionnalité SelfieShot. Avec son capteur CMOS de 1/2 pouce, le Neo 2 realise de superbes vidéos 4K et des photos 12 MP. Enfin, le drone dispose d’un stockage interne de 49 Go.


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