Gemini intègre bientôt Capcut pour monter vos vidéos à l’aide d’un simple prompt

Après Photoshop dans ChatGPT, voici Capcut dans Gemini. L'éditeur du logiciel de montage le plus populaire des créateurs de contenus vient en effet d'annoncer un partenariat avec Google pour amener son application au sein de l'intelligence artificielle.

Semaine chargée pour Gemini. Après une soirée remplie d'annonces à l'occasion de la Google I/O, qui a entre autres présenté la nouvelle version de l'application, de Flash et de ses agents, voilà qu'une autre grosse nouveauté vient d'être dévoilée. Sur son compte X (anciennement Twitter) officiel, Capcut vient en effet de dévoiler un partenariat avec Google pour amener son logiciel de montage au sein de l'IA.

Autrement dit, il sera “bientôt”, selon les propres termes de la firme, possible de monter des vidéos directement depuis Gemini. Tous les outils, effets et autres transitions intégrés à Capcut pourront être utilisés avec l'IA de Google. Capcut n'a pas vraiment expliqué le fonctionnement de la chose, mais on imagine que Gemini invoquera l'outil de montage dès lors qu'on lui demande de monter une vidéo à partir de rushs, comme il le fait déjà avec Nano Banana quand on lui fournit des images.

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Capcut rejoint l'arsenal d'outils de Gemini

« À mesure que les flux de travail créatifs deviennent plus interconnectés et fluides, nous pensons que l'avenir de la création sera plus conversationnel, plus intuitif et s'intégrera de manière intelligente entre les différents outils et expériences. Ce n'est que le début », promet Capcut. Reste donc à savoir quand cette intégration aura bien lieu. Ni Capcut, ni Google ne se sont exprimés sur le sujet. Autrement dit, on peut tout aussi bien attendre quelques semaines que plusieurs mois.

Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il s'agit là d'un nouveau moyen pour Google de concurrencer ChatGPT. En fin d'année dernière, OpenAI annonçait l'arrivée de Photoshop au sein de IA, capable de retoucher n'importe quelle photo. Google avait déjà Nano Banana. Voilà qu'il a (bientôt) Capcut et qu'il peut (bientôt) monter des vidéos, ce qui n'est pas le cas de son rival. Si l'on ajoute à cela la nouvelle formule d'abonnement qui s'aligne directement sur celle de ChatGPT, la stratégie de Google est on ne peut plus claire.