Gemini intègre bientôt Capcut pour monter vos vidéos à l’aide d’un simple prompt

Après Photoshop dans ChatGPT, voici Capcut dans Gemini. L'éditeur du logiciel de montage le plus populaire des créateurs de contenus vient en effet d'annoncer un partenariat avec Google pour amener son application au sein de l'intelligence artificielle.

capcut gemini

Semaine chargée pour Gemini. Après une soirée remplie d'annonces à l'occasion de la Google I/O, qui a entre autres présenté la nouvelle version de l'application, de Flash et de ses agents, voilà qu'une autre grosse nouveauté vient d'être dévoilée. Sur son compte X (anciennement Twitter) officiel, Capcut vient en effet de dévoiler un partenariat avec Google pour amener son logiciel de montage au sein de l'IA.

Autrement dit, il sera “bientôt”, selon les propres termes de la firme, possible de monter des vidéos directement depuis Gemini. Tous les outils, effets et autres transitions intégrés à Capcut pourront être utilisés avec l'IA de Google. Capcut n'a pas vraiment expliqué le fonctionnement de la chose, mais on imagine que Gemini invoquera l'outil de montage dès lors qu'on lui demande de monter une vidéo à partir de rushs, comme il le fait déjà avec Nano Banana quand on lui fournit des images.

Sur le même sujet — Pourquoi Google s’est servi d’un iPhone pour la démonstration de Gemini Spark

Capcut rejoint l'arsenal d'outils de Gemini

« À mesure que les flux de travail créatifs deviennent plus interconnectés et fluides, nous pensons que l'avenir de la création sera plus conversationnel, plus intuitif et s'intégrera de manière intelligente entre les différents outils et expériences. Ce n'est que le début », promet Capcut. Reste donc à savoir quand cette intégration aura bien lieu. Ni Capcut, ni Google ne se sont exprimés sur le sujet. Autrement dit, on peut tout aussi bien attendre quelques semaines que plusieurs mois.

Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il s'agit là d'un nouveau moyen pour Google de concurrencer ChatGPT. En fin d'année dernière, OpenAI annonçait l'arrivée de Photoshop au sein de IA, capable de retoucher n'importe quelle photo. Google avait déjà Nano Banana. Voilà qu'il a (bientôt) Capcut et qu'il peut (bientôt) monter des vidéos, ce qui n'est pas le cas de son rival. Si l'on ajoute à cela la nouvelle formule d'abonnement qui s'aligne directement sur celle de ChatGPT, la stratégie de Google est on ne peut plus claire.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Après les smartphones, la première tablette pliable devrait bientôt pointer le bout de son nez

Alors qu’on se rapproche des 10 ans d’existence pour les smartphones pliables, Huawei prévoirait de lancer la première tablette de ce type dans quelques mois. On s’est maintenant habitué aux…

Se faire livrer ses courses ou louer une voiture devient possible sur Airbnb

Airbnb lance des services au-delà des offres de logement, entre location de voiture, livraison de courses ou réservation d’un transport privé. La grande tendance des plateformes est à la diversification….

Huawei Watch FIT 5 Series : elle analyse votre sommeil, votre stress et votre cœur, et le résultat est bluffant

La Watch FIT 5 Series de Huawei mise sur un suivi santé complet : sommeil, stress, ECG, respiration nocturne. Deux modèles pour deux budgets, avec 60 euros de réduction jusqu’au…

Windows 11 se dote d’une fonctionnalité que les utilisateurs de MacBook et de PS5 connaissent bien

Microsoft vient d’ajouter une nouvelle petite fonctionnalité à Windows 11 pour renforcer “l’immersion” et l’expérience utilisateur. Si vous possédez une PS5 ou que vous avez récemment utilisé un MacBook, vous…

Recharger sa voiture électrique en 3 minutes sans détruire sa batterie est enfin à portée grâce à cette technologie

Des chercheurs viennent de franchir deux barrières à la fois sur les batteries solid-state. Trois minutes pour une recharge complète, et 700 cycles sans s’effondrer. La voiture électrique vient de…

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung va enfin offrir sa meilleure expérience photo sur un smartphone plus petit et moins cher

Le Galaxy S27 Pro serait équipé du même capteur photo principal que le Galaxy S27 Ultra. L’ultra grand-angle devrait aussi être identique, mais pas le téléobjectif. Les informations concernant le…

144 € de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque à réduction de bruit est enfin plus accessible

La référence des casques à réduction de bruit active fait en ce moment l’objet d’une forte réduction. Le Sony WH-1000XM6 passe à moins de 310 €, mais pas pour longtemps….

AliExpress enflamme le printemps : jusqu’à 60% de réduction sur tout le site

AliExpress accélère ses offres de printemps. Les Économies ensoleillées cassent les prix jusqu’à 60% sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Ce geste qui énervait des millions d’utilisateurs Android va enfin disparaître avec Android 17

Android 17 va modifier en profondeur la façon de jongler entre plusieurs applis multimédia. Le carrousel horizontal, source d’erreurs involontaires, laisse place à un nouveau système de cartes. Ce changement…

Android 17 : la bêta 3 dévoile deux raccourcis inédits, mais ils ne sont pas destinés aux smartphones

Google a récemment publié la troisième version bêta d’Android 17 QPR1. Cette dernière révèle deux nouveaux raccourcis bien pratiques pour les aficionados des captures d’écran. Cependant, à y regarder de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.