Galaxy Z Flip : il serait plus proche du Galaxy S10e que des Galaxy S20

Le Galaxy Z Flip s’annonce beaucoup moins haut de gamme que son prédécesseur, le Galaxy Fold. Afin de contenir le prix de vente de son smartphone pliable, Samsung aurait décidé de rogner sur sa fiche technique. D’après un leaker réputé, le Z Flip serait même plus proche du Galaxy S10e que des Galaxy S20.

Max Weinbach, rédacteur chez XDA Developpers et source intarissable d’informations sur les nouveaux nés de Samsung, a levé le voile sur plusieurs points clés de la fiche technique du Galaxy Z Flip sur Twitter. « Ma source dit que le ‘Galaxy Z Flip est comme un S10e pliant' » annonce Max Weinbach.

Comme le Galaxy Fold, le smartphone serait équipé d’un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche. Contrairement à certaines rumeurs, il n’y aurait donc pas de capteur d'empreintes sous l’écran pliable. Comme le Fold, le Z Flip aurait aussi une trace de pli sur l’écran pliable. Sur la face arrière, on trouve un écran secondaire d’un pouce destiné à consulter l’état de la batterie ou de la recharge. Côté photographie, Samsung fait l’impasse sur le capteur 108 MP du Galaxy S20 Ultra et mise sur un double capteur photo de 12 MP avec un grand angle.

Comme prévu, l’autonomie serait confiée à une petite batterie de 3300 mAh compatible avec la recharge rapide de 15W, la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée. C’est peu par rapport au Galaxy Fold ( deux batteries pour un total de 4380 mAh) ou aux derniers Galaxy S20 (4500 mAh pour le S20+ et 5000 mAh pour le S20 Ultra).

De même, les S20 et S20+ profitent d’une recharge de 25W. Le S20 Ultra grimpe même à 45W. De ce côté là, le Z Flip se rapproche donc davantage des Galaxy S10e et S10, qui se contentent d’une recharge de 15W. Lors de notre test l’an dernier, nous avions jugé cette recharge rapide beaucoup trop lente. Il faut en effet entre 1h20 et 1h30 pour une recharge rapide complète.

Côté performances, Samsung miserait sur le SoC Snapdragon 855+, le processeur dopé pour le gaming, à la place d’un Snapdragon 865 plus récent. Une précédente fuite tablait sur le Snapdragon 855 standard. C’est donc plutôt une bonne nouvelle.

Grâce à cette fiche technique plus modeste, le Galaxy Z Flip s’annonce beaucoup moins cher que le Galaxy Fold. Aux dernières nouvelles, le smartphone à clapet serait commercialisé autour des 1400 euros, à peine plus cher que le Galaxy S20 Ultra 5G. Pourriez-vous craquer pour le Z Flip dans ces conditions ? On attend votre avis dans les commentaires.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.

It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020