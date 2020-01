Galaxy Z Flip : il serait 2 fois moins cher que le Galaxy Fold !

Le Galaxy Z Flip, le smartphone à clapet de Samsung, serait deux fois moins cher que le Galaxy Fold, le premier pliable de la marque. D’après une fuite en provenance de Corée de Sud, il serait même vendu à un prix inférieur au Motorola Razr. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

D’après nos confrères sud-coréens de iNews24, Samsung a récemment évoqué la sortie de son second smartphone pliable lors d’une conférence de presse. Le constructeur a confirmé le véritable nom du smartphone à clapet. Comme prévu, il s’appellerait finalement Galaxy Z Flip à la place de Galaxy Fold 2 ou de Galaxy Bloom.

D’après les informations obtenues par le média, le Galaxy Z Flip serait commercialisé à un prix situé entre 1 et 1,5 million de wons en Corée du Sud. En Europe, le prix du smartphone pliable devrait donc se situer entre 776 et 1165€. Le Z Flip serait donc à peu près deux fois moins cher que le Galaxy Fold, vendu 2,4 millions de wons dans le pays natal de Samsung (et 2020€ sur le marché français).

Samsung miserait sur une petite batterie de 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip (Fold 2

Un smartphone pliable vendu au prix d’un Galaxy S20 Ultra

Á la surprise générale, le smartphone à clapet de Samsung serait donc moins cher que son concurrent direct, le Razr de Motorola. Pour rappel, le smartphone sera commercialisé au prix de 1599€ en Europe.

En fait, Samsung devrait proposer son smartphone pliable à prix avoisinant celui des Galaxy S20. Au vu des informations parues dans iNews24, on peut tabler sur un prix avoisinant celui du Galaxy S20 Ultra. Aux dernières nouvelles, cette édition Premium avec 16 Go de RAM sera vendue à un prix similaire, voire légèrement supérieur, à celui du Galaxy S10+ l’an dernier (1009€).

Pour baisser le prix de son smartphone à clapet, le constructeur a notamment opté pour un SoC Snapdragon 855 plutôt qu’un Snapdragon 865. Nous en saurons plus dès le 11 février 2020 lors de la présentation du Galaxy Z Flip et des Galaxy S20.

