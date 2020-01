Galaxy Fold 2 : Samsung lancerait un 3ème smartphone pliable d’ici l’été 2020

Le Galaxy Fold 2, le véritable successeur du Galaxy Fold, devrait débarquer au cours du second trimestre de l’année, révèle un informateur. En plus de son Galaxy Z Flip à clapet, Samsung aurait en effet décidé de lancer un troisième smartphone pliable dans les mois à venir. Il serait équipé du même capteur photo 108 MP que le S20 Ultra et d’un stylet S-Pen.

Comme on pouvait s’y attendre, le Galaxy Z Flip n’est pas le véritable successeur du Galaxy Fold sorti l’an dernier. Pour prendre la relève de son premier smartphone pliable, Samsung travaille actuellement sur un Galaxy Fold 2 (nom temporaire), annonce Max Weinbach sur son compte Twitter.

« Je viens d’apprendre que Samsung lancera probablement le véritable successeur du Galaxy Fold au deuxième trimestre de cette année » explique Max Weinbach. On peut donc s’attendre à une présentation avant la fin du mois de juin 2020, quelques mois avant la sortie des présumés Galaxy Note 20. En général, le constructeur présente en effet une nouvelle génération de Note au mois d’août.

Relayant les informations obtenues par des médias sud-coréens et Bloomberg, Max Weinbach estime que le Galaxy Fold 2 sera sublimé d’un écran pliable de 8 pouces recouvert d’une protection en verre flexible. On s’attend à y trouver le même verre protecteur que sur l’écran du Galaxy Z Flip.

Orienté premium, le smartphone pliable serait équipé d’un appareil photo composé d’un module principal de 108 MP. Il s’agirait vraisemblablement du même capteur photo que celui du Galaxy S20 Ultra. De son côté, le Z Flip doit se contenter d’un double capteur photo de 12 MP.

Enfin, le Galaxy Fold 2 serait alimenté par le SoC Snapdragon 865 compatible 5G, contre un Snapdragon 855+ pour le Galaxy Z Flip. D’après le leaker, Samsung aurait décidé d’accompagner le smartphone pliable d’un stylet S-Pen, jusqu’ici réservé aux Galaxy Note. La présence d’un stylet fait sens avec l’immense écran qui devrait recouvrir le terminal.

Au vu de la fiche technique du smartphone, on peut s’attendre à un prix élevé, dans la lignée du premier Galaxy Fold. Pour rappel, Samsung a commercialisé le Galaxy Fold au prix de 2020 euros en France. On vous en dit plus dès que possible.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.

If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020