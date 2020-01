Le Galaxy Z Flip aurait un capteur photo 12 Mpx au lieu des 108 Mpx qu’on attendait

Le Galaxy Z Flip aurait des capteurs photo moins performants qu’on ne l’espérait. Selon le leaker Ishan Agarwal Samsung aurait fait quelques économies pour limiter son prix en y intégrant un capteur photo principal de 12 Mpx contre les 108 Mpx que l’on devrait retrouver sur les S20 Ultra.

Samsung doit dévoiler son prochain smartphone pliable, baptisé Galaxy Z Flip ou Galaxy Bloom, lors d’un événement le 11 février 2020. Cette génération se caractérise par un nouveau facteur de forme vertical : l’appareil se ferme comme les téléphones à clapet. Il s’agit de la deuxième tentative de Samsung de populariser la technologie des écrans pliables. On s’attend donc à un prix nettement inférieur à ce qui était demandé pour le Galaxy Fold.

A en croire les dernières fuites sur le sujet, le Galaxy Z Flip serait en effet proposé pour un prix de 1400 €, ce qui est 600 € de moins que le Fold lors de son lancement. C’est aussi très proche du prix attendu pour le S20 Ultra 5G (1300 €). Ces prix ne sont évidemment pas encore confirmés.

Mais comment faire un smartphone avec un écran pliable, avec toutes les fonctionnalités les plus premium des Galaxy, notamment les mêmes capteurs photo, tout en contenant son prix autant ?

C’est là qu’une nouvelle fuite, du leaker Isham Agarwal intervient. Selon lui, Samsung n’aurait eu d’autre choix que de faire quelques compromis. Ainsi le Galaxy Z Flip ne serait pas le meilleur appareil de la gamme en photo. Il embarquerait un capteur principal de 12 Mpx contre les 108 Mpx attendus sur le S20 Ultra. Le capteur photo selfie serait quant à lui de 10 Mpx.

Le leaker poursuit en annonçant que le smartphone disposera d’un écran « Dynamic AMOLED Display » 6,7″, 256 Go de stockage interne, OneUI 2.1 avec Android 10, et une batterie 3300 mAh ou 3500 mAh. En outre, le smartphone serait disponible en deux coloris, noir et violet.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r

