Galaxy Z Flip (Fold 2) : Samsung miserait sur une petite batterie de 3300 mAh

Le Galaxy Z Flip (Fold 2), le smartphone pliable à clapet de Samsung, serait alimenté par une petite batterie de 3300 mAh, révèle un leaker réputé. D’après la fuite, le constructeur sud-coréen aurait décidé de protéger l’écran pliable avec une protection de verre ultra fin et une couche de plastique supplémentaire. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Après avoir levé le voile sur le design du Galaxy S20+, le leaker Max Weinbach a évoqué quelques points clés de la fiche technique du Galaxy Z Flip sur son compte Twitter. Dans un premier temps, il confirme que « Z Flip » est bien le véritable nom du smartphone à clapet.

Il évoque ensuite l’autonomie du smartphone pliable. Le Z Flip serait équipé d’une petite batterie de 3300 mAh. C’est peu par rapport au Galaxy Fold ( deux batteries pour un total de 4380 mAh) ou aux derniers Galaxy S20 (4500 mAh pour le S20+ et 5000 mAh pour le S20 Ultra). Néanmoins, Samsung se montre plus généreux que Motorola avec le Razr 2019, qui est quant à lui doté d’une batterie de 2510 mAh.

« Avec le Snapdragon 855, ça devrait être ok. C’est à peu près la même autonomie que le Galaxy S10 standard » explique Max Weinbach. Pour mémoire, le Galaxy S10 est alimenté par une batterie de 3400 mAh. Lors de notre test, nous avions justement regretté l’autonomie moyenne du smartphone. Le S10 supporte en effet une utilisation standard pendant une grosse journée. Pour les plus gourmands, il faut absolument recharger le téléphone dans la soirée. Pour rappel, le Galaxy Z Flip devrait aussi hériter de la même recharge rapide de 15W que le S10.

Dans un tweet ultérieur, Max Weinbach revient sur la protection de verre ultra fin du Galaxy Z Flip. Comme prévu, Samsung a décidé de troquer la protection de polymère du Galaxy Fold pour un film en verre. Conçu par la firme sud-coréenne DOWOO Insys, ce verre va rendre l’écran pliable plus résistant aux chocs et aux rayures.

Par sécurité, le constructeur aurait décidé de placer un film en plastique au dessus de la protection en verre. « Ils utilisent du verre ultra fin et du plastique. Samsung superposera un plastique sur le verre ultra mince pour une protection supplémentaire » assure le leaker. On vous en dit plus sur le Galaxy Z Flip dès que possible.

