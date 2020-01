Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et Z Flip : une fuite dévoile leurs prix en euros

Les prix des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra viennent de fuiter. Et comme on pouvait on s’y attendre, leurs tarifs devraient être plus élevés que ceux de l’année dernière, notamment parce que l’ensemble des appareils profitera de la 5G. En revanche, le Galaxy Z Flip devrait s’afficher à un prix bien moindre que celui du Fold.

Dans 3 semaines exactement, Samsung présentera sa toute nouvelle gamme de Galaxy S. Estampillée cette année Galaxy S20 (et non S11, comme on pouvait s’y attendre), chacun des modèles s’est peu à peu dévoilé au fil des dernières semaines. Puissance, design, type d’écran, capacité des capteurs photo… On sait quasiment tout des S20, S20, S20 Ultra, et même le Galaxy Z Flip, le nouveau téléphone pliable de Samsung, s’est illustré à plusieurs reprises sur le Web. Restait un élément encore inconnu : le prix de chacun de ces modèles.

De nouvelles rumeurs précisent désormais le prix de chacun des modèles. Elles proviennent de Max Weinbach, rédacteur bien connu du site XDA-Developers et source généralement assez fiable. Selon les informations qu’il a pu récolter, le S20 5G s’afficherait entre 900 et 1000 €. À titre de comparaison, le S20 qui est le modèle « de base » de la gamme est amené à remplacer le S10e, lequel coûtait 759 € à sa sortie. Un écart significatif entre les deux modèles, mais on rappelle que le S10e n’était pas taillé pour la 5G à sa sortie. Le S20+ serait quant à lui commercialisé entre 1050 et 1100 €, tandis que le S20 Ultra 5G coûterait 1300 €.

Enfin, autre information, et elle est de taille : il faudrait compter 100 € de moins pour les différentes éditions 4G des appareils. Ce qui porterait le S20 4G à 800 ou 900 €, le S20+ 4G à 950 ou 1000 € et le S20 Ultra 4G à 1200 €. Des prix qui se rapprochent davantage de ce qu’on a pu connaître l’an passé à la sortie des S10e, S10 et S10+.

Quant au Galaxy Z Flip, la nouvelle itération du smartphone de Samsung, il serait vendu aux alentours des 1400 €. Un tarif beaucoup moins élevé que celui du Galaxy Fold commercialisé 2020 € à sa sortie, et qui, contrairement à la gamme Galaxy S, n’a jamais vu son prix évolué. Comme à l’accoutumée, toutes ces informations sont à prendre au conditionnel et il faudra de toute façon patienter jusqu’au 11 février prochain pour en vérifier l’authenticité.

