Galaxy Z Flip : voici comment fonctionne vraiment l’écran pliable

Le Galaxy Z Flip, le smartphone à clapet avec écran pliable de Samsung, continue de faire parler de lui. D’après un informateur fiable, la charnière de l’appareil est capable de se verrouiller dans n’importe quelle position. Grâce à ce mécanisme, vous pourrez déposer le smartphone sur une table en utilisant la partie inférieure de l’écran comme un socle.

Max Weinbach, informateur réputé du monde du smartphone, a évoqué le fonctionnement de l’écran pliable du Galaxy Z Flip sur son compte Twitter. « Vous pouvez bloquer la charnière à n’importe quel angle et il tiendra » annonce Max Weinbach. Il est donc possible de verrouiller la charnière centrale permettant à la dalle de plier dans n’importe quelle position.

Dans un autre tweet, le leaker met en avant deux scénarios d’utilisation. Vous pouvez soit verrouiller la charnière à un angle de 180 degrés, pour utiliser pleinement l’écran de 6,7 pouces comme n’importe quel autre smartphone, ou à 90 degrés. La partie inférieure du smartphone est alors horizontal. « Vous pouvez alors l’utiliser comme une béquille » précise le jeune leaker. Il est donc possible de poser le Galaxy Z Flip sur une table. Grâce à la charnière verrouillée, le smartphone restera stable.

Dans ce cas précis, des applications « comme Google Duo ou l’appareil photo » ne s’afficheront uniquement que sur la partie supérieure de l’écran, qui est perpendiculaire à la partie inférieure (le socle). Cette disposition facilitera les appels vidéo. Plus besoin de tenir le smartphone à bout de bras devant soit ou de le faire tenir en le déposant contre un livre ou une bouteille. Max Weinbach assure que d’autres applications vidéo fonctionneront de la même façon sur le Galaxy Z Flip.

Pour rappel, Samsung avait déjà teasé ce mode dans la première vidéo teaser dédiée à son smartphone pliable (à revoir ci-dessous). Que pensez-vous du fonctionnement de la charnière ? On attend votre avis dans les commentaires.

Just got a message from my source with more info on this. It's a double pivot hinge. You can basically use it to free stop at any wide and useful angle and it will hold. Seems pretty great. https://t.co/jRK4YjmPI4

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020