Le Oura Ring 5 est officiel et 40 % plus petit que le précédent : voici son prix et sa disponibilité

Deux ans après la sortie du Oura Ring 4, son successeur débarque avec des nouveautés sous le capot. À commencer par une cure d'amincissement radicale sans sacrifier de fonctionnalités ou l'autonomie.

Celles et ceux qui n'aiment pas les montres ou bracelet connectés tout en voulant un appareil de suivi de santé se tournent souvent vers les anneaux intelligents. Il y a quelques années, l'entreprise finlandaise Oura devient pionnière dans le domaine. Elle a depuis été rejointe par d'autres, dont Samsung avec la fameuse Galaxy Ring qui n'a pas vraiment eu le succès escompté. Mais pas de quoi arrêter Oura sur sa lancée : son dernier modèle est arrivé.

Nous savions déjà que la présentation du Oura Ring 5 était imminente. C'est désormais chose faite et la première chose qui saute aux yeux, c'est la finesse de l'objet. Le Oura Ring 5 est 40 % plus petit que son prédécesseur sorti en 2024. Un tour de force qui a obligé les équipes à “repenser tous [ses] principes de base : les capteurs, la batterie, l'architecture et la géométrie de l'anneau lui-même“, résume Holly Shelton, directrice des produits chez Oura.

Le Oura Ring 5 est plus fin et plus intelligent qu'avant

Le résultat est un anneau de 6,09 mm de largeur et de 2,28 mm d'épaisseur. Le Oura Ring 4 affichait 7,99 mm et 2,88 mm sur les mêmes mesures. L'amincissement se ressent logiquement sur le poids du Ring 5 : au plus léger, il pèse 2 grammes seulement (plus à mesure que la taille augmente). De quoi se faire oublier même chez les personnes qui ne supportent pas trop les bagues. En revanche, rien n'a été sacrifié dans la manoeuvre.

Lire aussi – La Galaxy Ring 2 n’arrive pas tout de suite, mais Samsung prépare de nombreuses améliorations

Certifié IP68 pour une résistance aux poussières et à l'immersion dans l'eau jusqu'à 100 mètres, le Oura Ring 5 est présenté comme le plus résistant aux rayures de la gamme. L'autonomie annoncée est de 6 à 9 jours selon la taille de l'anneau et son utilisation. On retrouve tous les capteurs du précédent modèle.

S'y ajoutent de nouvelles mesures, à commencer par le “Live Activity Tracking“. Quand vous démarrez une activité physique, le Oura Ring 5 enregistre en temps réel les indicateurs pertinents et les affiche sur votre smartphone. La détection automatique du sport a été améliorée par la même occasion.

Autre grosse nouveauté : le “Health Radar” (ou Radar Santé). Faisant appel à l'intelligence artificielle, l'idée est de “surveiller en permanence et en arrière-plan les principaux signaux biométriques afin de mettre en évidence les tendances auxquelles [vous devez] prêter attention, avant qu'elles ne se transforment en problèmes“. Au cœur du système, la mesure des signaux relatifs à la pression artérielle (pas la pression artérielle en elle-même). Même principe avec le “Nighttime Breathing” : une analyse de 30 nuits de sommeil permettant d'identifier d'éventuels soucis.

Oura Ring 5 : prix et disponibilité en France

Le Oura Ring 5 est disponible en précommande sur le site de Oura dès maintenant. Les premières livraisons démarreront le 4 juin 2026. Les tailles vont de 6 à 13 avec 7 finitions au choix. On retrouve les classiques Argent, Noir, Noir mat (“Stealth“) et Argent brossé. La teinte Or a été modifiée, et le Rose Profond fait son apparition pour rappeler le cuivre. Le prix du Oura Ring 5 est de 429 € ou 529 €, en fonction de la finition choisie.

Notez qu'à ce tarif peut s'ajouter celui de l'abonnement Oura, qui débloque toutes les fonctionnalités de l'anneau connecté. Il n'est techniquement pas obligatoire pour s'en servir, mais disons-le clairement : sans lui, l'appareil perd énormément d'intérêt. Une seule formule existe, à 5,99 euros par mois (le premier mois est offert aux nouveaux clients) ou 69,99 euros à l'année. Cela fait économiser seulement 1,89 euros par rapport au paiement mensuel. En guise de test, ce dernier est donc plus rentable.