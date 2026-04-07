Samsung Galaxy Glasses : cette étape charnière rend crédible un lancement dès 2026

Samsung a confirmé, par le biais de ses cadres, sa volonté de se lancer sur le marché des lunettes connectées dès 2026. Si de premiers détails ont été partagés, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Toutefois, un indice majeur suggère que les Galaxy Glasses viennent de passer un cap clé dans leur développement.

Lunettes connectées Samsung
Crédits : 123RF

Les Galaxy Glasses, les lunettes connectées IA de Samsung, devraient devenir réalité cette année 2026. Différents cadres de la firme sud-coréenne l’ont confirmé à plusieurs reprises, que ce soit Seong Cho, responsable du bureau du marketing stratégique au sein de la division expérience mobile, ou plus récemment Jay Kim, vice-président exécutif de la division mobile.

Malgré cela, on ignore encore beaucoup de choses à propos des Galaxy Glasses. Toutefois, un nouvel indice vient confirmer qu’il ne s’agit plus d’un concept mais bel et bien d’un futur produit concret. En effet, il semble que les lunettes connectées IA de Samsung viennent de franchir une étape décisive.

Les Samsung Galaxy Glasses franchissent une étape charnière dans leur développement

Les spéculations évoquent une stratégie similaire à celle de Google, à savoir le développement de plusieurs produits – le guide officiel d’Android XR ayant détaillé les différents modèles en préparation. Samsung développerait en effet deux modèles, les numéros SM-O200P et SM-O200J ayant été repérés. Si ce nombre reste de l’ordre de l’hypothétique, ce qui ne l’est pas, en revanche, c’est un composant clé de cette catégorie de produits.

La batterie qui alimentera l’une (ou plusieurs) des paires de lunettes connectées IA de Samsung a récemment été repérée dans une base de données de certification (le Bureau des normes indiennes) par SammyGuru.

La fiche dédiée à ce composant indique son numéro de modèle : EB-B0200AAY. C’est néanmoins la seule information que l’on aura à se mettre sous la dent concernant la batterie – venant de cette source du moins, puisque les rumeurs évoquent une capacité de 245 mAh.

Mais l’existence de cette fiche dans une base de données de certification est déjà, en soi, une information importante. En effet, l’un des signaux réglementaires clés avant la phase de production de masse est la certification des batteries.

Une annonce est pressentie pour octobre 2026, soit un an après celle du casque Galaxy XR, que nous avons pu essayer pour vous livrer nos premières impressions.


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