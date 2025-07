Les Galaxy Watch 8 de Samsung sont là : assez d’améliorations pour justifier la hausse de prix ?

Samsung a dévoilé sa nouvelle série de montres connectées. Les Galaxy Watch 8 se déclinent en deux versions : standard et Classic. Voyons ce qu'elles ont sous le capot.

L'Unpacked estival de Samsung est l'occasion de découvrir sa nouvelle gamme de smartphones pliants que sont les Galaxy Z Flip et Fold, mais aussi de ravir les amateurs de montres connectées. Les Galaxy Watch 8 ont en effet eu droit à une présentation en bonne et due forme après des mois de fuites qui laissaient peu de doute quant au résultat final. Deux versions ont été présentées : la Wacth 8 et la Watch 8 Classic.

Dans la mesure où Samsung a augmenté les prix de sa dernière série de smartwatchs, la comparaison avec la génération précédente est inévitable. Les acheteurs potentiels devront être convaincus que les tarifs sont justifiés avant de casser la tirelire. Mais ce ne sera pas forcément le seul critère à prendre en compte : la firme coréenne a fait un choix radical au niveau du design du cadran. Certains ne le trouveront pas à leur goût.

Un design qui mise sur la finesse

Le plus gros travail de Samsung a été réalisé sur le design. La Watch 8 mise particulièrement sur la finesse, avec une épaisseur de 8,6 mm seulement. La Classic, qui fait son grand retour, se distingue par un cadran rotatif, mais aussi d'un bouton d'action hérité de la Galaxy Watch Ultra. Un nouveau système d'attache pour les bracelets, promis comme plus confortable, fait aussi son apparition.

Une fiche technique supérieure à celle de l'an passé, mais qui stagne par endroits

Chaque nouvelle génération de montres connectées est censée être plus performante que la précédente. Ou a minima proposer quelque chose en plus qui permet de comprendre pourquoi les tarifs sont en hausse. Il y a bien quelques améliorations par rapport aux Galaxy Watch 7, mais est-ce suffisant ? Voici la fiche technique détaillée pour tous les modèles :

Caractéristiques Galaxy Watch 8 (40 mm) Galaxy Watch 8 (44 mm) Galaxy Watch 8 Classic Dimensions 40,4 x 42,7 x 8,6 mm 43,7 x 46 x 8,6 mm Cadran 46 mm : 46,7 x 46 x 10,6 mm Poids 30 g 34 g 63,5 g Écran Super AMOLED de 1,34 pouces, définition 438 x 438 pixels, résolution 327 ppp, luminosité maximale 3000 nits Super AMOLED de 1,47 pouces, définition 480 x 480 pixels, résolution 327 ppp, luminosité maximale 3000 nits Super AMOLED de 1,34 pouces, définition 438 x 438 pixels, résolution 327 ppp, luminosité maximale 3000 nits Processeur Exynos W1000 5 cœurs (1 cortex-A78 1.6 GHz et 4 cortex-A55 1.5 GHz) Exynos W1000 5 cœurs (1 cortex-A78 1.6 GHz et 4 cortex-A55 1.5 GHz) Exynos W1000 5 cœurs (1 cortex-A78 1.6 GHz et 4 cortex-A55 1.5 GHz) Mémoire RAM 2 Go 2 Go 2 Go Stockage 32 Go 32 Go 64 Go Batterie 325 mAh 435 mAh 445 mAh Capteurs Accéléromètre

Altimètre

Gyroscope

Capteur de luminosité

Capteur géomagnétique

Capteur PPG (rythme cardiaque et oxygénation du sang

Capteur ECG (fréquence et rythme cardiaque)

Capteur BIA (composition corporelle) Accéléromètre

Altimètre

Gyroscope

Capteur de luminosité

Capteur géomagnétique

Capteur PPG (rythme cardiaque et oxygénation du sang

Capteur ECG (fréquence et rythme cardiaque)

Capteur BIA (composition corporelle) Accéléromètre

Altimètre

Gyroscope

Capteur de luminosité

Capteur géomagnétique

Capteur PPG (rythme cardiaque et oxygénation du sang

Capteur ECG (fréquence et rythme cardiaque)

Capteur BIA (composition corporelle) Système d'exploitation One UI 8.0 Watch One UI 8.0 Watch One UI 8.0 Watch

Côté matériaux, on retrouve de l'aluminium, mais surtout un écran en verre saphir. Les deux modèles sont évidemment certifiés IP68, ce qui permet de courir sous la pluie ou de la porter à la piscine.

Des nouveautés logicielles résolument orientées vers la santé avec One UI 8.0 Watch

Toutes les Galaxy Watch de 2025 démarreront sous One UI 8.0 Watch, la dernière version de la surcouche Samsung dédiée aux montres connectées. Basée sur Wear OS 6, elle fait sans surprise la part belle à l'intelligence artificielle, notamment pour augmenter la précision des nombreuses mesures de santé. La montre vous donnera par exemple une heure de coucher idéale selon votre profil, avec des conseils pour aider à vous endormir. La Now Bar, introduite avec les Galaxy S25, sera aussi présente.

Les adeptes de la course à pieds profiteront d'un tout nouveau coach dédié. En plus de conseils et encouragements en temps réel, il peut vous fournir des entraînements adaptés à la réalisation d'un objectif que vous aurez fixé au préalable, comme un marathon. Le coach vérifie également que vos séances sont efficaces, c'est-à-dire que vous ne courrez pas en-dessous ou au-dessus du rythme le plus optimal pour vous. Afin de visualiser votre progression, il vous attribuera un niveau de coureur allant de 1 à 10.

Notons enfin l'arrivée de nouvelles mesures. La charge vasculaire va évaluer le niveau de stress de l'organisme en fonction de différents paramètres comme le sommeil, tandis que l'indice antioxydant vous donne votre taux de caroténoïde. Samsung précise qu'il s'agit d'un antioxydant censé réduire le vieillissement.

Prix et disponibilité des Galaxy Watch 8

Comme nous l'avons souligné, le prix est plus élevé pour les nouveaux modèles, entre 50 et 60 € de plus par rapport à ceux de 2024. Voici ce que Samsung a annoncé pour la France :

Galaxy Watch 8 40 mm (Bluetooth) : 379,99 €

Galaxy Watch 8 40 mm (4G) : 429,99 €

Galaxy Watch 8 44 mm (Bluetooth) : 409,99 €

Galaxy Watch 8 44 mm (4G) : 459,99 €

En ce qui concerne la Galaxy Watch 8 Classic, les tarifs sont les suivants :

Galaxy Watch 8 Classic (Bluetooth) : 529,99 €

Galaxy Watch 8 Classic (4G) : 579,99 €

Les Galaxy Watch 8 seront disponibles à partir du 23 juillet 2025. Vous pouvez la précommander dès à présent pour profiter d'offres spéciales à durée limitée.

Rappelons que Samsung a aussi annoncé une nouvelle version de sa Watch Ultra, maintenant disponible en bleu titane et avec 64 Go de mémoire. Prix de vente fixé à 699 euros.