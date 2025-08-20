Google lance la Pixel Watch 4, la montre qui veut éclipser l’Apple Watch

À l’occasion de la conférence Made by Google, les Pixel 10 étaient accompagnés d’une nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 4. Équipée d’un nouveau processeur de Qualcomm, elle profite de plusieurs fonctions intéressantes pour concurrencer l’Apple Watch. Animée par la dernière version de WearOS, elle se décline en deux tailles. Voici toutes les infos à retenir.

Comme prévu, Google a annoncé de nouveaux produits à l’occasion d’une conférence dédiée à sa gamme Pixel. Nous y retrouvons bien évidemment des smartphones : les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Mais il n’y avait qu’eux. D’autres produits étaient également présents sur scène : des écouteurs et… une montre connectée. La présence de celle-ci n’est pas vraiment une surprise, puisque les rumeurs ont largement éventé le secret.

Elle s’appelle donc Pixel Watch 4. Elle remplace bien sûr la Pixel Watch 3 sorti il y a un an. Elle profite de plusieurs changements, naturellement, que ce soit au niveau matériel ou logiciel, au niveau des fonctionnalités ou de l’ergonomie. Et nous allons bien évidemment détailler tout cela dans cet article. Mais la première grande surprise, c’est la date de sortie. En effet, si la Pixel Watch 4 est en précommande dès aujourd’hui, elle n’arrivera en magasin que le 9 octobre prochain. Soit dans un mois et demi. Notez que le Pixel 10 Pro Fold subit le même délai.

La Pixel Watch 4 profite d'un écran entièrement convexe

Quelles sont donc les nouveautés offertes par la Pixel Watch 4 ? La plus visible est le nouvel écran : une dalle convexe. Ce n’est pas simplement le verre qui est bombé. C’est tout l’écran. Google affirme qu’il s’agit d’une première mondiale et appelle cela « Actua 360 Display ». L’avantage est d’avoir une surface d’affichage 10 % plus grande, des bordures 16 % plus fine et une meilleure visibilité. Et cela sans changer la taille des boitiers (qui restent à 41 mm et 45 mm). Google en profite pour augmenter la luminosité de l’écran qui peut monter à 3000 nits en pointe locale, contre 2000 nits précédemment.

Autre amélioration design : il est maintenant plus facile de changer l’écran et la batterie de la montre. Ce qui en fait une montre bien plus « durable » que la concurrence. Et cela sans sacrifier la résistance, puisque la Pixel Watch 4 reste protégée par de l’aluminium et du verre Gorilla Glass Victus 2. Sa certification IP68 est toujours de mise. Toujours côté design, la Pixel Watch 4 adopte Material 3 Expressive, avec ce que cela implique en termes de personnalisation de l’interface.

La Pixel Watch 4 peut envoyer des messages par satellite !

À l’intérieur du boitier, la montre profite aussi de quelques changements. Le plus important est l’intégration du Snapdragon W5 Gen 2, la toute nouvelle puce de Qualcomm dédiée aux accessoires connectés. Ce composant permet à la montre d’être plus économe en énergie et d’être plus rapide encore sur l’intelligence artificielle. D’autant qu'une version allégée de Gemini est disponible sur la montre. Mais son principal atout est sa capacité à envoyer des messages d’urgence par satellite sans aide d’un smartphone. Bien sûr, cette fonction est réservée à la version LTE de la Pixel Watch 4.

Google offre également à cette smartwatch une mise à jour de certains composants : moteur haptique, thermomètre, oxymètre (pour le suivi du sommeil) GPS. La charge est, selon Google, 25 % plus rapide avec la Pixel Watch 4 et l'autonomie atteindrait 30 heures pour la version 41 mm et 40 heures pour la version 45 mm. Soit entre deux et trois jours en utilisation standard. De nouveaux sports sont pris en charge. Et avec Gemini, la montre se dote d’un coach santé personnel « AI Health Coach » qui peut créer des programmes sportifs personnalisés selon l’utilisateur, ses habitudes et ses objectifs. La fonction sera disponible en octobre aux États-Unis dans l’application Fitbit.

Reste à parler du prix. La Pixel Watch 4 démarre à 399 euros en version WiFi 41 mm. Comptez 50 euros de plus pour passer à la version 45 mm et 100 euros supplémentaires pour passer à la version LTE. Soit la Pixel Watch 4 LTE 45 mm à 549 euros. Une grille tarifaire assez proche de celle d’Apple dont la Watch 10 démarre à 449 euros.