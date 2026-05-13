Galaxy Glasses : le lancement des premières lunettes connectées de Samsung dès cet été se précise

Samsung devrait annoncer ses premières lunettes connectées lors du Galaxy Unpacked de cet été, lors duquel la marque présentera aussi ses nouveaux smartphones pliables.

Des mentions aux lunettes connectées de Samsung dans One UI 8.5 ne laissaient que peu de place au doute, l'information tend encore à se confirmer : les Galaxy Glasses devraient être annoncées dès cet été 2026. Cette fois, c'est le sérieux média sud-coréen Seoul Economic Daily qui affirme que Samsung va profiter de son événement Galaxy Unpacked, prévu le 22 juillet à Londres, pour dévoiler aux yeux du monde ce tout nouveau produit, qui aura la lourde tâche de concurrencer les lunettes connectées de Meta.

La conférence serait très riche en annonces, puisque Samsung y présentera aussi ses smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ainsi que sans doute un nouveau form factor proche de celui de l'iPhone pliable attendu pour la fin d'année. De nouvelles montres connectées Galaxy Watch 9, et un renouvellement de la gamme Watch Ultra, sont aussi dans les tuyaux. Pour les lunettes, qu'on appelle Galaxy Glasses avant que Samsung ne communique leur véritable nom, il ne s'agirait pas que d'un simple teasing : le produit serait commercialisé au troisième trimestre de cette année, peu après son annonce, donc.

Samsung, un acteur sérieux sur le marché des lunettes connectées ?

Samsung se serait associé à la marque de lunettes Gentle Monster pour optimiser le design et les fonctions des Galaxy Glasses. Celles-ci seraient équipées de haut-parleurs, de microphones et d'une caméra haute définition, mais pas d'écrans. Il s'agirait d'un appareil qui mise sur l'IA pour obtenir des informations et contrôler la caméra. Pas de Bixby ici, Gemini serait la seule option disponible. La partie logicielle est confiée à la plateforme Android XR, qu'on connait déjà sur le casque Galaxy XR. D'autres lunettes avec écrans et réalité augmentée pourraient suivre dans le futur.

Les lunettes Galaxy sont conçues comme un produit grand public, au contraire du casque Galaxy XR, bien plus niche. Meta a notamment prouvé qu'il existe un marché pour ce type d'appareil. On peut s'attendre à une intégration transparente dans l'écosystème de Samsung, leur donnant un avantage sur les smartglasses concurrentes chez les propriétaires d'un smartphone de la marque.