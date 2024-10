En voyant la fiche technique et le prix de la Galaxy Watch Ultra, le moins que l'on puisse, c'est que la montre connectée est bardée de fonctionnalités, mais aussi qu'elle s'adresse aux plus aguerris et surtout aux plus nantis des utilisateurs. À titre d'exemple, la Watch Ultra est deux fois plus chère que la Watch 7 du même constructeur. Samsung a-t-il réussi son pari en sortant un modèle haut de gamme et qui vient directement concurrencer la Watch Ultra d'Apple ? Réponse dans ce test complet de la nouvelle montre connectée signée Samsung.

Avec la Galaxy Watch Ultra, Samsung lance sa toute première montre connectée dédiée aux aventuriers et aux sportifs de l'extrême (ou presque). Une sorte de Galaxy Watch Pro boostée aux hormones. Pour rappel, Samsung a stoppé la production de sa gamme de montres “Pro” avec la Watch 5 Pro sortie en 2022. Mais la Galaxy Watch Ultra, c'est aussi et surtout une réponse à l’Apple Watch Ultra, laquelle a réussi rapidement à s'imposer comme une référence des montres premium et qui en est à sa seconde itération.

Si l’on peut se demander quels sont les atouts de la Galaxy Watch Ultra face à la concurrence d’Apple, on peut également s’interroger sur les différences de la Watch Ultra face à la Galaxy Watch7 de Samsung, laquelle est également sortie très récemment. Car en termes de prix, cela va du simple au double entre les deux montres. Est-ce le cas aussi en termes de puissances, de fonctionnalités et d’autonomie ? Rien n'est moins sûr.

Nous avons testé la Galaxy Watch Ultra pendant plus d'un mois dans différentes conditions, et vous proposons un rapport complet de notre expérience.

Prix et disponibilité de la Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra de Samsung est vendue 699 euros. La montre n’existe qu’en une seule taille et un unique type de connectivité : 47 mm et en Bluetooth + 4G. En revanche, elle est commercialisée au choix dans les 3 coloris suivants :

Gris Titane

Argent Titane

Blanc Titane

La montre est livrée par défaut avec un bracelet orange baptisé « Sport Extrême ». Moyennant finance, il est possible d’acquérir d’autres modèles de bracelet : Aventure ou Tissé Hybride. Comptez néanmoins 99 euros pour chacun d’entre eux.

Fiche technique de la Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra Dimensions 47,4 x 47,1 x 12,1 mm Poids 60.5 g Écran 1.5 pouce Définition 480 x 480 pixels Résolution 327 pixels par pouce Capteurs Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique, Capteur électrique de fréquence cardiaque, Gyroscope, Capteur Geomagnétique, Capteur de température infrarouge, Capteur de luminosité, Cardiofréquencemètre avec capteur optique Étanchéité 10 ATM Batterie 590 mAh Autonomie Jusqu'à 80 heures Chargement Câble USB de charge magnétique (propriétaire) Connectivité - Bluetooth v5.3

- 802.11a/b/g/n 2.4GHz+5GHz Compatibilité Android 11 ou supérieur Matériaux Cadre en titane, bracelet en silicone Stockage 32 Go

Côté design, à quoi s’attendre ?

La Watch Ultra adopte une forme carrée aux coins arrondis. À droite, on trouve trois boutons permettant de naviguer dans les différentes applications ou de lancer un mode d’entraînement, de mettre ce dernier sur pause, etc. À gauche de la montre se situent les deux petits haut-parleurs et à l’arrière, sont positionnés les sempiternels capteurs.

Disons-le tout de suite : la Watch Ultra ne brille pas par son design. C’est une montre qui sait se faire remarquer, mais pas forcément pour de bonnes raisons. En outre, à cause de sa taille « unique » de 47 mm, elle ne conviendra probablement pas aux petits poignets.

La Watch Ultra de Samsung vous fait penser à une autre montre ? Vous n’êtes pas le(la) seul(e). L’entreprise sud-coréenne s’est visiblement inspirée d’Apple et de sa dernière montre en date dédiée elle aussi aux sportifs les plus aguerris, la Watch Ultra 2. Même conception en titane, même bracelet orangé et sa rangé de trous d’aération, même design un peu carré, même poids à moins d’un gramme près (l’Apple Watch pèse 61,3 g, tandis que celle de Samsung fait 60,5 g). Bref, il y a beaucoup de similitudes entre les deux.

En termes de taille, la Galaxy Watch Ultra fait 47,4 x 47,1 x 12,1 mm, tandis que du côté d’Apple, les dimensions sont plus grandes avec ses 49 x 44 x 14,4 mm au compteur. En bref, la montre de Samsung est moins épaisse que sa concurrente, et cela compte pour un accessoire que l’on porte constamment au poignet. Néanmoins, gardons en tête que la montre Galaxy Watch Ultra reste une montre assez protubérante. À titre de comparaison, l’épaisseur d’une Galaxy Watch7 n’est que de 9,7 mm.

Esthétiquement, on note cependant une autre petite différence : si l’Apple Watch dispose de deux boutons et d’une couronne, ceux-ci sont répartis sur chacun des deux côtés de la montre. Dans le cas de Samsung, tout a été déposé d’un seul et même côté, à droite de l’écran. Par ailleurs, la couronne n’en est pas vraiment une : impossible de la tourner, il s’agit simplement d’un bouton d’action, qui permet d’accéder à l’ensemble des exercices possibles via la montre.

Vous l’aurez compris, nous n’avons pas été particulièrement séduits par le look de la Watch Ultra. Fort heureusement, la montre a d’autres atouts dans sa manche.

Un bon écran et une partie audio très correcte

Avec son écran Super Amoled de 1,5″ et sa définition de 480 x 480 pixels, la montre offre une excellente visibilité et une parfaite luminosité. Merci les 3 000 nits annoncés par le constructeur ! Nous avons tenté de le prendre à défaut lors de nos séances d’entraînement en plein soleil, mais l’affichage est toujours resté pleinement lisible.

La partie audio est quant à elle confiée à deux petits haut-parleurs situés, comme évoqués précédemment, sur le côté gauche de la montre. Et elle est plutôt bonne, à moins de pousser le volume à son maximum, auquel cas une petite saturation se fait entendre. Pour le reste, les deux haut-parleurs font correctement leur travail, que ce soit pour l’écoute musicale, et bien évidemment pour les appels.

Une partie hardware ultra-complète

À l’intérieur de la Watch Ultra se cache un petit monstre de puissance avec un son processeur cadencé à 1,6 GHz et ses 32 Go de stockage. Un espace très pratique pour qui aime installer des tonnes d’applications sur sa montre, mais surtout pour télécharger de la musique lors d’une session de footing sans avoir besoin d'une quelconque connexion. Mentionnons néanmoins que la montre dispose d’une connexion 4G, donc vous pouvez pleinement l’utiliser pendant vos séances de sport sans avoir à emporter systématiquement votre smartphone.

Côté capteurs, on trouve les éléments suivants :

Accéléromètre Baromètre Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique Capteur cardiaque électrique Capteur Gyro Capteur Geomagnétique Capteur de température infrarouge Capteur de luminosité Capteur optique de fréquence cardiaque

En bref, la montre de Samsung est bardée de capteurs et peut quasiment tout faire.

Côté résistance à l’eau, la montre profite d’un indice IP68 et d’une gradation de l’étanchéité à l’eau de 10 ATM (10 Bar / 100 mètres). Grâce à elle, il est possible de plonger à 100 mètres pendant 10 minutes, tandis qu’elle peut tenir dans 1,5 m d’eau douce durant 30 minutes. En revanche, petite précision utile : si la Watch Ultra se destine aux plus aguerris des sportifs, elle n’est pas adaptée à la plongée ni aux sports aquatiques à haute pression. En bref, il est seulement possible de l’utiliser dans des eaux peu profondes, que ce soit en piscine ou dans la mer. Enfin, la Watch Ultra fonctionne sur une altitude allant de -500 à 900 m.

Autonomie et temps de charge

En ce qui concerne l’autonomie, Samsung n’est pas réputé pour offrir les meilleurs scores du monde, quel que soit le produit concerné. Smartphones, montres connectées et même écouteurs : tous souffrent généralement d’un manque de longévité, ce qui fait qu'il faut constamment les recharger.

Néanmoins, avec sa Watch Ultra, Samsung annonce une autonomie pouvant atteindre 80 heures (soit un peu plus de 3 jours) en désactivant la fonction Always On Display. Toujours selon le constructeur, en activant cette fonction, la Watch Ultra peut tenir 60 heures (soit 2 jours et ½). Un véritable record quand on connaît la faible autonomie dont font preuve habituellement les montres Samsung, comme l’atteste notre test complet de la Galaxy Watch 7.

Et dans les faits, ça donne quoi ? Samsung n’a pas menti : nous avons effectivement constaté que la montre est capable de tenir environ 2 jours et ½ sans être rechargée, à raison d’une séance d’activité sportive de 1 heure ½ quotidienne (sans compter les périodes de marche). Tout ceci en ayant bien entendu désactiver l’AOD. Et en désactivant cette même fonction AOD de la montre, nous avons effectivement pu tenir plus de 3 jours sans avoir à la recharger.

Cela peut paraître assez peu quand on compare la Watch Ultra avec une montre connectée comme une Huawei Watch 4 Pro, qui peut tenir quant à elle plus d’une douzaine de jours (toujours en ayant désactivé l’AOD), mais il convient de garder en tête que la montre de Samsung analyse en permanence votre activité et enclenche automatiquement la séance de sport adéquate. Par exemple, si vous vous mettez à marcher, la montre le détecte quasi instantanément. Et au terme d’une dizaine de minutes, elle vous proposera de déclencher le programme de marche préconfiguré. La Watch Ultra est dédiée au sport et au tracking de l'activité de son utilisateur, et cela a bien évidemment un impact sur l'autonomie.

En ce qui concerne le temps de charge, comptez un gain de 34% d’énergie en 30 minutes (en partant de 0%). Il faudra 1h53 au total pour recharger totalement la Galaxy Watch Ultra. Une durée relativement longue pour une montre connectée. Généralement, le temps de charge ne dépasse guère 1h20 sur une montre connectée premium, mais là encore, gardons en tête qu’il s’agit d’un appareil conçu pour l’endurance et donc doté d’une plus grosse batterie qu’à l’accoutumée.

Un environnement et un contrôle des applications irréprochables

Côté affichage et contrôle des applications, l’ensemble s'avère des plus classiques. L’écran tactile permet de naviguer au sein du couple Wear OS 5.0 et One UI 6.0. Un petit slide vers le bas et c’est la liste de toutes les applications installées qui se présentent. À gauche de l’écran principal s'affichent les notifications, tandis qu’à droite se trouvent des résumés du nombre de pas, de durée d’activité, de calories perdues, etc. Et encore plus loin sur la droite, on accède aux mesures de stress, au suivi de pathologie, à l’outil de gestion du sommeil, etc. Naviguer au sein de toutes ces fonctionnalités s'avère assez simple, même quand on est en plein entraînement sportif.

Et côté application pour smartphone, nous direz-vous ? Tout comme pour la Watch 7 ou encore la Galaxy Ring que nous avons testée récemment, il est nécessaire de passer par l'application Samsung Health. C'est elle qui collectera toutes les données récoltées par la montre et vous proposera un rapport clair et complet de vos entraînements et de votre état de santé. Elle établira également un “score” de sommeil, établi sur différentes données comme la phase d'éveil, le sommeil paradoxal, le sommeil léger et le sommeil profond. Cette analyse va assez loin, puisqu'en dehors de la fréquence cardiaque mesurée pendant que vous dormez, il est également possible de connaître sa fréquence respiratoire, la température de la peau et le niveau d'oxygène dans le sang.

Couplée à la montre, l'application prend en charge près de 90 types d'exercices possibles. En outre, toujours via l'application Health, il est possible d'en créer de nouveaux assez facilement et de les importer sur la montre. Notez enfin que la montre dispose d’une fonction baptisée Multisports, qui permet de pratiquer une activité comme le triathlon.

Comme toute application dédiée à la santé, l'application va plus loin que l'analyse de données en proposant toute une panoplie d'outils dédiés au bien-être. Si vous entrez régulièrement des informations concernant vos repas, Health vous propose de calculer quotidiennement votre apport calorique, en se basant sur une moyenne par type d'aliment (par exemple, 100g d'une baguette procure 274 kcal, une salade verte 13 kcal, etc.). Vous avez également moyen d'ajouter à ces données l'eau que vous buvez au quotidien, le tout permettant à l'application de mieux cerner vos habitudes et de vous livrer régulièrement des conseils permettant d'améliorer votre état de santé.

L'application vous dispense également des cours de fitness et de méditation, vous propose d'améliorer votre sommeil en écoutant des histoires avant de vous endormir, etc. C'est plutôt bien fait, même si ça ne marche à tous les coups. Mais à notre sens, Samsung Health est l'une des applications de suivi les plus complètes et les plus efficaces qui soit, toutes marques confondues.

De l’exactitude des données analysées

Tout comme sur la Watch 7, la Watch Ultra permet de suivre les produits de glycation avancée (AGE). À quoi cela correspond-il ? Selon Samsung, il s’agit de vous « donner une idée de votre santé métabolique, à savoir votre processus de vieillissement biologique général, et dépend fortement de votre régime alimentaire et de votre style de vie. » Notez qu’il est impératif de dormir avec la montre pour que toutes les mesures concernant l’AGE soient prises en compte. Pas de chance : lors de notre phase de test, aucune mesure n’a été relevée. Cette fonctionnalité ne semble pas avoir encore été activée par Samsung, du moins pas en France.

La montre est également capable d’analyser la pression artérielle de l’utilisateur. Mais avant de lancer la moindre mesure, il convient d’employer les bons et loyaux services d’un outil un peu plus professionnel, ce que nous avons fait. Celui-ci sert à étalonner la montre, qui effectuera par la suite ses propres analyses. Une fois l'opération faite, la montre se charge de tout. Nous avons par la suite comparé les données relevées par la Watch Ultra à celle de notre outil professionnel et n'avons noté aucune différence entre les deux. Nous avons également comparé les battements cardiaques à ceux relevés par un autre appareil habituellement utilisé par les professionnels de la santé. Là encore, nous n'avons observé aucun écart majeur entre les deux. La montre de Samsung s'en tire remarquablement bien sur ce point.

Autre point : la montre profite d’un système GPS bibandes, une technologie qui permet de profiter d’une localisation plus précise. Au terme de nos différentes séances de footing, il en ressort que la géolocalisation est « relativement » correcte. Pourquoi « relativement » ? Parce que le système de GPS a parfois tendance à se tromper de 1 ou 2 mètres. Lorsque vous courrez sur une route entourée de maisons, comme cela a été le cas pendant nos entraînements, le GPS de la Watch Ultra vous localise de temps à autre « dans » ces mêmes habitats, voire de l’autre côté. Bref, il y a bien un petit décalage, mais rien de réellement rédhibitoire puisque le chemin parcouru reste exact.

Enfin, la montre peut aussi analyser le sommeil du porteur : durée du sommeil (en réalité, le temps durant lequel vous restez allongé), du sommeil paradoxal, de l’éveil, du sommeil léger, du sommeil profond, oxygène dans le sang pendant le sommeil… Couplée à l’application Samsung Wear, la montre est capable de déterminer si vous dormez convenablement ou si vos nuits sont plutôt agitées. Elle vous attribue également un « score de sommeil », puis vous proposer de coacher pour vous aider à mieux dormir.

En conclusion : on achète ou pas la Galaxy Watch Ultra ?

Avant de répondre à cette question, il convient de se demander pourquoi opter pour une Watch Ultra, vendue près de 700 euros, alors qu’une montre connectée comme la Watch 7 en vaut deux fois moins ? Il est vrai qu’en termes de fonctionnalités, les deux montres disposent d’atouts très proches. On y trouve les mêmes capteurs, la même quantité de RAM et des applications finalement identiques.

Il faut se pencher davantage sur la conception des deux accessoires pour observer de réelles différences. Si la Watch 7 profite d’un cadre en aluminium armor, la Watch Ultra est nettement plus résistante, grâce à son boîtier en titane de grade 4. Ce qui la rend bien évidemment plus lourde que la Watch 7. La Watch Ultra est également plus autonome, puisqu’elle dispose d’une batterie de 590 mAh, contre 300 mAh pour la Watch 7. L’une peut donc tenir près de 3 jours sans crier famine, tandis que l’autre nécessite une recharge quotidienne.

Les fans de plongée apprécieront également que la Galaxy Watch Ultra profite d’une gradation de 10 ATM (résistance à une profondeur de 100 mètres), alors que la Watch 7 ne peut dépasser les 5 ATM (résistance à une profondeur de 50 mètres). Pour le reste, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. Comme évoqué plus haut, les deux montres se valent. Vient alors la question fatidique : pourquoi opter pour la Watch Ultra ?

Tout dépend de l’utilisation que vous faites de votre montre connectée. Pour des activités sportives traditionnelles comme courir, nager en piscine ou pratiquer des exercices de fitness quotidien, c’est la Watch 7 qu’il vous faut. En revanche, si vous souhaitez vous investir un peu plus dans des sports en eau un peu plus profonde, si vous pratiquez par exemple l’escalade et avez besoin d’une montre hyper résistante, la Watch Ultra peut se révéler un bon choix. En somme, cette montre cible un public assez restreint. Pour la majorité du grand public qui pratique un sport “classique”, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous tourner du côté de la Watch 7. Pour les autres, et à condition d'accepter de mettre la main au portefeuille, c'est la Watch Ultra qui conviendra sans aucun doute.