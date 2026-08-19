Sa Tesla n’était pas compatible avec la conduite autonome, ce bricoleur a installé lui-même la pièce manquante

Plusieurs millions de Tesla écoulées à partir de 2019 resteront privées du pilotage autonome promis lors de leur achat. Depuis deux ans, la marque diffère l’unique remède envisageable, faute de capacités industrielles suffisantes. Lassé de patienter, un automobiliste s’est chargé lui-même de cette difficulté.

tesla fsd 12.5
Source : 123rf

De 2019 à 2023, la firme américaine assurait à chaque acheteur que le pilotage autonome arriverait plus tard via une mise à jour. Elon Musk a depuis reconnu que le calculateur embarqué, baptisé HW3, serait incapable de tenir cet engagement. Sa mémoire fonctionne huit fois moins vite que le matériel qui lui succède. Son remplacement réclame des chaînes industrielles spécifiques, et Tesla étudie la création de micro-usines chargées de changer le calculateur de quatre millions de voitures. Aucun site n’est encore sorti de terre.

Les conducteurs concernés restent donc cantonnés à un Full Self-Driving limité, sensiblement moins abouti que celle disponible sur les voitures modernes. La situation s’est aggravée cet été puisque le calculateur HW3 des Tesla atteint jusqu’à 102 °C depuis l’arrivée du FSD allégé. Certains voient alors les aides à la conduite disparaître pendant leur trajet. Beaucoup d’entre eux demandent une évolution matérielle, toujours sans calendrier.

Une Tesla Model 3 de 2022 adopte le calculateur installé sur les modèles récents

Michał Gapiński, développeur polonais responsable du projet Tesla Android, a greffé un calculateur HW4 à sa Model 3 de 2022. La pièce provient d’un Model Y plus récent récupéré pour pièces. D’après le fil publié sur X, l’installation n’a demandé que trois manipulations. Il a remplacé l’ordinateur, légèrement adapté les boîtiers électroniques, puis ajouté des adaptateurs aux prises des caméras. Aucun câble d’origine n’a dû être remplacé.

Le HW4 se montre légèrement plus haut que son prédécesseur. Une fixation artisanale réalisée avec de l’époxy et des colliers de serrage permet de le maintenir. Sa Tesla Model 3 circule, tandis qu’une caméra de nouvelle génération est déjà opérationnelle. Quelques erreurs restent néanmoins signalées et plusieurs fonctions restent inactives.

Gapiński considère qu’un rétrofit officiel serait réalisable sur les Tesla concernées, à condition de changer toutes leurs caméras. Les câbles déjà présents pourraient être conservés. Son installation demeure expérimentale. Elle montre toutefois qu’une Model 3 de 2022 peut recevoir, sans modification importante, le matériel désormais monté dans les voitures neuves.


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