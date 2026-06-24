La Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung sera un clone de la première, la preuve

Quelques semaines avant sa présentation officielle, de nouveaux rendus montrent à quel point la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ressemble à la précédente. Il y aurait quand même un changement cela dit, mais léger.

Lors de sa présentation en 2024, la Galaxy Watch Ultra de Samsung, au top de ce que le constructeur peut proposer dans une montre connectée, a divisé le foules. Par son prix élevé déjà, 699 euros au lancement, mais aussi par un choix de design audacieux : le fameux cadran “squircle”. Une contraction des mots anglais “square” (carré) et “circle” (cercle) qui justifie cette forme aux côtés droits et aux coins arrondis.

Lorsque démarre les rumeurs concernant la successeure de la Watch Ultra, plusieurs personnes se demandent si Samsung va modifier le design de la montre. Ou si la marque choisira de le conserver, quitte à fâcher une nouvelle fois une partie des acheteurs potentiels. Vous avez la réponse puisqu'elle est donnée dans le titre de cet article : la Galaxy Watch Ultra 2 sera physiquement une copie quasi-conforme de sa précédente itération.

Voici à quoi devrait ressembler la Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Il suffit de regarder les photos de la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ci-dessous pour s'en rendre compte. Diffusées par le célèbre leaker Evan Blass, elles montrent bien le retour du “squircle”. Même les 3 boutons à droite du cadran de la Watch Ultra première du nom prennent place au même endroit sur la nouvelle montre. En terme de design, le seul changement notable est la couleur de l'accessoire connecté. Nous aurions droit à un noir/gris ainsi qu'un vert foncé, non visible ici.

Galaxy Watch Ultra 2
La Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung / Crédits : Evan Blass

Bien sûr, c'est à l'intérieur que l'on trouvera le plus de nouveautés. Rien qu'au niveau du processeur, un Qualcomm Snapdragon Wear Elite qui devrait offrir de belles performances. Les marquages au dos du cadran indiquent également la taille du cadran, 47 mm, une étanchéité de 10 ATM (soit une immersion dans l'eau jusqu'à 100 m de profondeur) ainsi que la prise en charge de la 4G. Il faudrait donc bien faire une croix sur la 5G dans la Galaxy Watch Ultra 2, à moins que Samsung nous surprenne lors de sa présentation attendue le 22 juillet 2026.


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