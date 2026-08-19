La Xiaomi SU7 signe un record de vente que même Tesla n’a pas tenu en Chine

Xiaomi consolide encore sa présence dans l’automobile chinoise. Sa berline électrique SU7 vient d’atteindre un seuil que rares sont les marques capables de décrocher aussi rapidement. Le volume communiqué suffit même à dépasser une concurrente américaine déjà solidement implantée.

SU7

En seulement quelques années, les acteurs locaux ont profondément transformé le secteur des voitures électriques. Déjà célèbre grâce à ses smartphones, Xiaomi s’est lancé dans l’automobile en 2024. La firme de Pékin n’a pas misé sur les tarifs les plus bas, préférant une berline ambitieuse au style travaillé. Plusieurs évolutions techniques ont ensuite maintenu l’attention autour du modèle. En mars, une refonte a porté la portée maximale de la SU7 à 902 km tout en rendant le LiDAR standard. Le choix semble porter ses fruits.

Dans le même temps, Xiaomi étend son offensive vers d’autres catégories. Le SUV hybride N90, destiné aux familles, a rejoint le catalogue en juillet. Malgré cette diversification, la SU7 demeure essentielle aux résultats du groupe. Lei Jun a célébré sur Weibo le seuil franchi par cette berline à elle seule. Le dirigeant a aussi annoncé une campagne promotionnelle proposée dans les concessions du pays.

Xiaomi a livré un demi-million de SU7 en Chine en moins de deux ans et demi

D’après Xiaomi Auto, plus de 500 000 exemplaires de la SU7 ont maintenant été livrés. Le calcul commence au 3 avril 2024, ce qui représente 28,5 mois. Sur son marché intérieur, aucune berline électrique chinoise commercialisée au-delà de 200 000 yuans, soit environ 24 000 euros, n’était parvenue aussi vite à un tel total. En 2025, la SU7 avait déjà enregistré 258 164 ventes en Chine, contre 200 361 unités pour la Tesla Model 3. Pour célébrer cette performance, Lei Jun promet 10 000 miniatures aux personnes réservant un essai.

Cette réussite contraste avec un exercice 2026 beaucoup plus difficile pour Xiaomi. De janvier à juillet, la SU7 totalise 101 540 ventes. Cela correspond à une chute de 43,6 % sur douze mois, notamment liée à l’arrêt de la première génération. Tous modèles réunis, Xiaomi a livré 216 322 véhicules sur la période. Le constructeur conserve une cible annuelle de 550 000 unités. Pour y parvenir, il faudrait approcher 67 000 livraisons par mois jusqu’en décembre, soit plus du double de la cadence moyenne constatée depuis janvier en Chine.


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