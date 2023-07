Galaxy Watch 6 et 6 Classic : où acheter les montres connectées de Samsung au meilleur prix ?

Samsung a profité de sa conférence Unpacked pour annoncer officiellement la sortie des Galaxy Watch 6 et 6 Classic. Vous pouvez dès à présent les précommander. Découvrez où acheter les nouvelles montres connectées de la marque coréenne au meilleur prix.

Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic : où les acheter au meilleur prix ?

Lors de l’Unpacked qui s’est déroulé ce 26 juillet 2023, Samsung a annoncé ses nouvelles sorties parmi lesquelles on retrouve les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. Ces montres connectées sont disponibles respectivement à partir de 319€ et 419€.

Pour l’achat d’une montre connectée Galaxy Watch 6 avant le 10 août, Samsung propose actuellement 70 euros de bonus reprise en plus de la valeur de votre ancien appareil. Pour la Galaxy Watch 6 Classic, le bon de reprise s’élève à 100 euros.

Par ailleurs, la marque coréenne vous offre en plus une batterie externe sans fil charge rapide ainsi qu’un bracelet confort. Pour profiter de cette offre suite à votre achat sur le site d’un revendeur, il faudra vous connecter au site dédié à l’offre de Samsung et remplir le formulaire en joignant la preuve d’achat. Vous recevrez votre batterie et votre bracelet sous 4 semaines. En achetant votre montre connectée directement sur le site de Samsung, ils s’ajouteront automatiquement à votre panier. Ne tardez pas pour profiter de l’offre de précommande. Elle n’est valable que sur les achats effectués du 26/07/2023 au 10/08/2023.

Quelles sont les nouveautés des montres connectées Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic ?

Les nouvelles montres connectées de Samsung sont disponibles en deux versions, Bluetooth ou 4G, et en deux tailles, 40 et 44 mm en version standard ou 43 et 47 mm pour la Watch 6 Classic. La Galaxy Watch 6 est commercialisée en 3 coloris, noir, crème et gris, tandis que la Watch 6 Classic n’a été dévoilée qu’en 2 coloris, à savoir noir et argent.

Grâce à des bordures plus fines, les deux modèles sont tous deux dotés d’un écran en Cristal Saphir plus grand. Les dalles Super AMOLED font 1,31 pouce (432 x 432 pixels) pour les petits modèles et 1,47 pouce (480 x 480 pixels) pour les plus grands. Les Galaxy Watch 6 et 6 Classic profitent d’une belle luminosité de 2000 nits qui permet d’avoir une lisibilité parfaite, même en extérieur en plein soleil.

Au niveau des améliorations, Samsung a équipé ses nouvelles montres d’un SoC Exynos W930, augmentant ainsi leurs performances et l’autonomie. Les batteries sont d’ailleurs dotées d’une capacité de 300 mAh (pour les versions 40 et 43 mm) et de 425 mAh (pour les versions 44 et 47 mm).

Certifiées IP68 et 5 ATM, les Galaxy Watch 6 et 6 Classic ne craignent ni la poussière, ni l’eau. Vous pouvez parfaitement les utiliser en extérieur sous la pluie et suivre ainsi vos objectifs sportifs, votre santé et votre bien-être de n’importe où.

Voici un récapitulatif des différents modèles, tailles et prix :

Galaxy Watch 6 40 mm Bluetooth : 319 euros

: 319 euros Galaxy Watch 6 40 mm 4G : 369 euros

: 369 euros Galaxy Watch 6 44 mm Bluetooth : 349 euros

: 349 euros Galaxy Watch 6 44 mm 4G : 399 euros

: 399 euros Galaxy Watch 6 Classic 43 mm Bluetooth : 419 euros

: 419 euros Galaxy Watch 6 Classic 43 mm 4G : 469 euros

: 469 euros Galaxy Watch 6 Classic 47 mm Bluetooth : 449 euros

: 449 euros Galaxy Watch 6 Classic 47 mm 4G : 499 euros

