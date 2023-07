Galaxy Watch 6 : Samsung dévoile ses nouvelles montres connectées et redonne sa chance au modèle Classic

Samsung a officialisé ses nouvelles Galaxy Watch 6. Au menu, deux montres connectées, une « normale » et une version Classic qui se veut plus chic avec un cadran rotatif. Nous avons pu les essayer rapidement.

Dans le domaine des montres connectées, Samsung sait y faire. La marque revient sur ce marché avec ses Galaxy Watch 6. Elles sont déclinées en deux modèles distincts : Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

Les différences tiennent au niveau du design. Alors que le look de la version de base se montre très épuré, la Classic, qui fait ici son grand retour, mise sur un cadran en aluminium. En plus de lui donner un air plus chic, il peut être utilisé en guise de bouton physique afin de naviguer dans les menus.

Des Galaxy Watch 6 avec un écran plus grand

Avec ces modèles, Samsung a misé sur des écrans plus grands, en moyenne 20% de plus que ceux des Galaxy Watch 5. La Galaxy Watch 6 sera disponible en 40 mm et 44 mm tandis que la version Classic sera vendue en 43 mm et 47 mm. Les bracelets pourront, pour leur part, être changés plus facilement avec un système de clip facile.

Les deux montres disposent d’un écran OLED pouvant aller jusqu’à 2000 nits (afin d’avoir une parfaite lisibilité à l’extérieur), de tous les capteurs habituels et apportent de nouvelles fonctionnalités. Elles enverront des notifications en cas de rythme cardiaque anormal, analysera la qualité de votre sommeil et apportera un suivi des règles pour les femmes.

A l’intérieur des deux produits, on trouve un processeur Exynos W930 et une batterie de 300 mAh (pour les versions 40 et 43 mm) ou de 425 mAh (pour les versions 44 et 47 mm). Elles tournent sous Wears OS 4.0, qui apporte plus de sécurité pour vos données, des notifications revues et des fonds d’écrans animés.

Nous avons pu rapidement les prendre en main et le premier contact a été très agréable. Etonnamment, nous avons plus été séduits par la Watch 6, plus simple et épurée que par la Classic, alourdi dans ses manipulations tactiles par un cadran assez imposant. Dans les deux cas, nous avons des montres connectées qui font très chics.

Les Galaxy Watch 6 seront disponibles à partir du mois d’août. Voici les tarifs affichés par Samsung :

Galaxy Watch 6 40 mm Bluetooth : 319 euros

Galaxy Watch 6 40 mm 4G : 369 euros

Galaxy Watch 6 44 mm Bluetooth : 349 euros

Galaxy Watch 6 44 mm 4G : 399 euros

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm Bluetooth : 419 euros

Galaxy Watch 6 Classic 43 mm 4G : 469 euros

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm Bluetooth : 449 euros

Galaxy Watch 6 Classic 47 mm 4G : 499 euros

Nous les testerons évidemment en temps et en heure sur Phonandroid.