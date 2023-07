Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 moins chers : où les acheter au meilleur prix ?

Samsung lance la nouvelle génération de ses smartphones pliables : les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 sont en précommande dès maintenant. Ils seront disponibles avant la fin du mois de juillet. Samsung propose une offre de lancement intéressante qui vous permet déjà de les acheter moins cher.

Quatre ans après son premier smartphone pliable, Samsung continue d’améliorer ses deux produits phares du segment. Les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 ont été officialisés le mercredi 26 juillet 2023. Les deux appareils apportent évidemment des nouveautés. Et pour ce qui est de leurs prix, ils se situent toujours au-dessus de 1000 euros, mais grâce à l’offre de lancement de Samsung, il est déjà possible de les acheter moins cher.

Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : où les acheter au meilleur prix ?

Samsung vous offre une montre connectée Galaxie Watch 6 pour toute précommande du Galaxy Z Flip 5 ou du Z Fold 5. Les deux smartphones sont par ailleurs est moins cher pour le lancement. Le Z Flip 5 est à 1 199 euros au lieu de 1339 euros dans sa version avec 512 Go de stockage, et ce, grâce à une promotion « deux fois plus de stockage pour le même prix ». En d'autres termes, la version de 512 Go est au prix de celle de 256 Go. Cela correspond à 140 euros de réduction immédiate, mais ce n’est pas tout.

Samsung propose aussi 100 euros de bonus de reprise en plus de la valeur de revente d’un ancien appareil, ce qui porte la réduction totale à 240 euros. Cette offre de précommande est valable jusqu'au 30 juillet 2023 inclus. Voir les conditions ici.

Le Galaxy Z Fold 5 bénéficie aussi de la même offre de lancement pendant sa période de précommande. La version 1 To du Z Fold 5 est disponible au prix de celle de 512 Go, soit 2039 euros au lieu de 2 279 €, soit 240 euros de réduction immédiate.

La version de 512 Go quant à elle est à 1899 euros au lieu de 2039 euros, ce qui correspond à 140 euros de réduction immédiate. Pour les deux versions du Z Fold 5, Samsung propose aussi un bonus de reprise supplémentaire de 100 euros si vous décidez de revendre un ancien appareil.

NB : C'est Boulanger qui propose le meilleur bonus de reprise. Il est de 150 €, mais vous devrez vous rendre en magasin.

Pour résumer :

Galaxy Z Flip 5 256 Go : 1 199 € + 100 € de bonus supplémentaire pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte .

+ pour la reprise d’un ancien appareil . Galaxy Z Flip 5 512 Go : 1 199 € au lieu de 1 339 € + 100 € de bonus supplémentaire pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte.

au lieu de 1 339 € + pour la reprise d’un ancien appareil Galaxy Z Fold5 512 Go : 1 899 € au lieu de 2 039 € + 100 € de bonus supplémentaire pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte .

au lieu de 2 039 € + pour la reprise d’un ancien appareil + . Galaxy Z Fold5 1 To : 2 039 € au lieu de 2 279 € + 100 € de bonus supplémentaire pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte.

Quelles sont les nouveautés des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 ?

Le Galaxy Z Flip 5 arbore un nouvel écran externe qui est quasiment deux fois plus grand que sur le précédent modèle. On passe ainsi de 1,9 pouce à 3,4 pouces, ce qui offre plus de confort à l'usage. L'écran principal quant à lui garde la même taille de 6,7 pouces. L'autre grosse nouveauté, c'est le passage à une nouvelle charnière dite « en goutte d’eau » aussi bien sur le Galaxy Z Flip 5 que sur le Z Fold 5.

Elle permet aux deux smartphones pliables de se refermer complètement sans laisser un petit espace au niveau de la pliure. C'était l'un des défauts des modèles précédents. On remarque aussi les effets d'une légère cure d'amaigrissement qui rend les deux nouveaux modèles moins épais. On passe ainsi de 15,8 mm à 13,4 mm d'épaisseur pour le Z Fold 4 quand il est plié. Son poids aussi passe de 263 g à 253 g. Le Z Flip 5 quant à lui passe de 17,1 mm à 15,1 mm d'épaisseur.

Pour le reste, ils embarquent le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2. Les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 gardent les mêmes capteurs photo, la même batterie et charge rapide que leurs prédécesseurs.