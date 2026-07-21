Samsung Galaxy S26 Ultra : la mise à jour One UI 9 améliore l’écran de confidentialité

L'écran de confidentialité du Samsung Galaxy S26 Ultra gère désormais mieux le mode Picture in Picture (PiP) grâce à la mise à jour One UI 9.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédit : Phonandroid

L'une des grandes nouveautés introduites par Samsung avec son Galaxy S26 Ultra est la fonction d'écran de confidentialité (Privacy Display). Celle-ci permet d'occulter l'affichage depuis la plupart des angles de vision, si bien qu'on ne peut voir le contenu à l'écran que lorsqu'on est bien face à lui. Pratique pour éviter les regards indiscrets. La mise à jour One UI 9 améliore encore l'expérience pour les utilisateurs qui ont recours au mode Picture in Picture (PiP).

Comme repéré par Ice Universe, lorsque l'utilisateur active Privacy Display uniquement pour l'application YouTube, seule la fenêtre PiP restera protégée par le filtre de confidentialité quand la vidéo est réduite dans ce format. La vidéo YouTube reste ainsi protégée, mais on peut profiter du reste de l'interface sans que le mode de confidentialité ne vienne gêner la navigation, que l'on soit sur l'écran d'accueil ou qu'on ouvre une autre application.

One UI 9 offre la prise en charge du Picture in Picture à l'écran de confidentialité

Jusqu'ici, il n'était pas possible d'obtenir ces deux expériences séparées. Une fois Privacy Display activé, l'ensemble de l'écran restait en mode confidentialité, même après le passage en PiP, ce qui pouvait être frustrant pour certains utilisateurs. On peut vouloir dissimuler la vidéo YouTube qu'on est en train de regarder tout en continuant à utiliser son smartphone normalement. Cet ajout apporte plus de flexibilité et nous prouve que Samsung compte bien continuer à supporter son mode de confidentialité, même si un seul modèle est compatible. On sait déjà que les nouveaux smartphones pliables de la marque n'y auront pas droit.

Après plusieurs versions bêta, la première version stable de One UI 9 pour les Galaxy S26 a été repérée sur les serveurs de Samsung. On peut donc espérer que tous les utilisateurs recevront bientôt cette nouveauté bienvenue. Vous pouvez voir un aperçu du fonctionnement de l'écran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra avec le mode PiP de YouTube dans la vidéo intégrée au tweet ci-dessous.


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