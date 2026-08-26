ChatGPT : la fonction de tâches planifiées est enfin disponible sur la version gratuite

OpenAI déverrouille la bien pratique fonctionnalité de tâches planifiées de ChatGPT à l’ensemble des utilisateurs, même ceux disposant d’un compte gratuit.

ChatGPT a reçu une mise à jour ce 25 août, apportant divers changements pour les tâches planifiées, qui permettent de programmer des interactions avec l’assistant IA. Jusqu’ici, il fallait un compte payant pour bénéficier de cette option, ce n’est désormais plus le cas. “Les utilisateurs de la version gratuite peuvent créer jusqu’à trois tâches planifiées actives”, annonce OpenAI. Il existe donc une restriction de volume, mais tout le monde a au moins l’opportunité de tester la fonctionnalité.

Autre limite, “ces tâches peuvent s’exécuter ponctuellement ou se répéter une fois par jour maximum, grâce à des fenêtres de planification flexibles”. Une même tâche peut donc être exploitée sur une fréquence quotidienne, ou moins régulièrement, mais pas plus. OpenAI introduit par ailleurs le partage des tâches planifiées pour les utilisateurs des versions gratuite, Go, Plus et Pro. Les destinataires peuvent ainsi consulter les instructions pour s’en servir de base, et les personnaliser si besoin. Il est aussi possible de connecter ses propres applications et de créer une copie indépendante.

ChatGPT permet de créer des tâches déclenchées par webhook

On apprend aussi que “les tâches planifiées dans ChatGPT Work peuvent utiliser des webhooks pour être déclenchées par des modifications dans une application compatible”. Cela permet à l’utilisateur de poursuivre ses projets sans avoir à vérifier constamment les mises à jour. Les webhooks compatibles incluent les nouveaux messages Gmail, les messages des canaux Slack et l’activité des demandes d’extraction GitHub. “Par exemple, demandez à ChatGPT de résumer un e-mail annonçant l’ouverture des inscriptions ou de proposer des pistes d’action après qu’un client a partagé son avis sur Slack”, explique l’entreprise.

Cette nouveauté n’est toutefois pas rendue disponible pour tous. Elle est considérée comme une fonction avancée à destination des professionnels et il faut passer à la caisse pour en profiter. Seuls les utilisateurs de ChatGPT Plus et Pro y ont accès, pas ceux des versions gratuite et Go. Comme les tâches planifiées, on pourrait la voir débarquer sur toutes les versions dans le futur. ChatGPT sur le web et les applications iOS et Android sont compatibles.