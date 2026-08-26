130€ d’économie sur cet aspirateur balai Shark grâce à un code promo

C’est sûrement l’offre à ne pas rater pour la rentrée. Une remise et un code promo sont disponibles sur cet aspirateur balai Shark qui vous permettra de profiter d’un intérieur toujours propre en minimisant vos efforts. Découvrez l’offre et notre code promo ci-dessous.

Utiliser le code PASN10 sur l’aspirateur Shark à 269,99€

Septembre arrive. Ca signifie rentrée des enfants, reprise du sport et activités qui redémarrent. La maison se remplit de monde, de terre séchée sur le parquet, de poils qu’on ne sait plus d’où ils viennent. Et le ménage, lui, reste en bas de la liste. C’est le moment d’enfi craquer pour un bon aspirateur balai. Vous gagnez du temps et avec cette offre, vous économisez aussi de l’argent.

Shark propose en ce moment son aspirateur balai PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty à 299,99€ au lieu de 399,99€, soit 100€ d’économisés. Et ce n’est pas tout ! Avec le code promo PASN10 offre une réduction de 10% au panier. L’aspirateur balai PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty se retrouve au final à 269,99€.

Un aspirateur qui se débrouille tout seul

Le vrai argument de cet aspirateur balai, c’est la base de vidage automatique. Elle capture poussière fine, débris et allergènes pendant 45 jours. Autrement dit, plus besoin d’y penser pendant plus d’un mois, alors qu’en septembre, on a déjà bien assez de choses à gérer. L’appareil se charge et se vide tout seul après chaque passage, posé sur sa base. Zéro sac à jeter, zéro bac à secouer au-dessus de la poubelle.

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Côté nettoyage, la technologie PowerDetect fait le travail intelligent. Quatre capteurs travaillent ensemble : FloorDetect ajuste la puissance selon le sol et grimpe jusqu’à 50% sur les tapis, EdgeDetect renforce l’aspiration dans les bords et les coins, DirtDetect repère les zones les plus sales et pousse la puissance en conséquence, et DirectionDetect capture les débris en marche avant comme en marche arrière. Un faisceau LED révèle en plus la poussière invisible sur les sols durs, celle qu’on ne voit jamais tant qu’on ne l’a pas sous les yeux.

L’appareil se transforme aussi en aspirateur à main pour les canapés, les escaliers, les tissus d’ameublement. Une brosse anti-emmêlement retire directement les poils du rouleau-brosse, ce qui évite de le faire à la main toutes les deux semaines. Autonomie annoncée jusqu’à 60 minutes en mode Eco, de quoi couvrir toute la maison en une seule session. Le manche flexible se plie pour passer sous les meubles bas. Et la garantie court sur 5 ans après enregistrement, 2 ans pour la batterie.

Avec la rentrée et votre rythme qui va s’accélérer, un aspirateur qui gère le vidage pendant 45 jours, ça libère un peu de charge mentale. À 269,99€ au lieu de 399,99€ grâce à notre code promo PASN10, l’aspirateur balai Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty ne va peut-être pas rester en stock très longtemps chez Shark.