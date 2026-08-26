Uber lance la vidéo en direct, pour suivre le trajet de son adolescent sans s’inquiéter

Les parents peuvent suivre en temps réel les trajets Uber de leurs adolescents grâce à un flux vidéo envoyé à leur smartphone.

uber tasks
Crédits : 123RF

Uber propose depuis quelques années des comptes Teen pour les adolescents, qui peuvent être liés au compte Uber d’un parent. Ce système a permis la mise en place de fonctionnalités de sécurité pour rassurer les parents et protéger les mineurs qui ont besoin de se déplacer. Et voilà qu’une nouvelle fonctionnalité arrive : la diffusion vidéo en direct.

“Grâce à elle, les parents peuvent suivre en temps réel les trajets de leurs adolescents via la caméra frontale du smartphone du conducteur”, explique Uber. Une notification est envoyée au parent ou au tuteur de l’adolescent dont le compte est lié au sien dès le début du trajet pour qu’il puisse suivre le transport en temps réel en toute quiétude.

Uber filme les trajets des adolescents pour assurer leur sécurité

“Lorsque la diffusion vidéo en direct est activée, l’adolescent et le conducteur sont tous deux avertis”, ajoute le service de VTC, qui insiste sur la transparence : tout le monde est au courant que le trajet est en train d’être filmé. Le flux vidéo est chiffré et il n’est possible pour aucune partie (conducteur, tuteur ou adolescent) d’en récupérer un enregistrement à la fin du trajet. Uber conserve toutefois une copie des vidéos pour qu’elles soient consultées en cas d’incident de sécurité signalé.

uber video
Crédit : Uber

Les comptes Uber destinés aux adolescents disposaient déjà de fonctions comme le suivi des trajets en temps réel sur la carte par un parent, la vérification du code PIN et l’enregistrement audio. Les mineurs sont aussi systématiquement mis en relation avec des chauffeurs expérimentés et bien notés. La diffusion vidéo en direct vient donc renforcer ce dispositif.

La fonctionnalité est déjà disponible dans 9 villes aux États-Unis pour un galop d’essai, puis sera étendue à tout le pays dans les semaines à venir. Si les tests à grande échelle sont positifs outre-Atlantique, elle pourrait être déployée en Europe, même si on imagine qu’une telle option devra d’abord être rendue respectueuse des principes de la législation sur les marchés numériques.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Transformer ses disques physiques en jeux numériques : Xbox lance son outil, voici comment ça marche

Après des mois de rumeurs, Xbox lance son programme de conversion des jeux physiques en licences numériques. Il permet d’obtenir les avantages du dématérialisé pour les titres qu’on possède sur…

130€ d’économie sur cet aspirateur balai Shark grâce à un code promo

C’est sûrement l’offre à ne pas rater pour la rentrée. Une remise et un code promo sont disponibles sur cet aspirateur balai Shark qui vous permettra de profiter d’un intérieur…

ChatGPT : la fonction de tâches planifiées est enfin disponible sur la version gratuite

OpenAI déverrouille la bien pratique fonctionnalité de tâches planifiées de ChatGPT à l’ensemble des utilisateurs, même ceux disposant d’un compte gratuit. ChatGPT a reçu une mise à jour ce 25…

Dreame enterre sa voiture-fusée un an après l’avoir promise, d’anciens salariés racontent la supercherie

Il y a quatre mois, Dreame annonçait la voiture la plus rapide au monde, aidée par de véritables fusées. Le projet vient pourtant d’être abandonné en silence. D’anciens employés racontent…

Google Photos : votre Corbeille pourrait bientôt se vider deux fois plus vite

Offrir un sursis de quelques jours avant la suppression définitive d’une photo jetée à la Corbeille pour la récupérer est une fonctionnalité extrêmement pratique dont dispose, notamment, Google Photos. Mais…

Une étude a passé au crible 490 000 pages web et découvre à quel point l’IA a envahi Internet

Depuis le lancement de ChatGPT, nul ne connaissait réellement la proportion de pages web écrites par des machines. Une étude de grande ampleur vient de quantifier cette évolution sur cinq…

Instagram : on a testé la nouvelle fonction Premier jet (First draft) et on est mitigés…

Instagram lance Premier jet (First draft en anglais) : une fonctionnalité inédite pour les Reels qui coupe, pour vous et en un clic, vos clips vidéo pour n’en garder que le…

Nous avons joué à Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen, voici toutes nos impressions

Comme pour le premier volet de la série, Dragon’s Dogma 2 aura bientôt le droit à une version améliorée appelée « Dark Arisen ».Plus qu’une mise à jour, Dark Arisen…

Ces trois métiers seront les premiers balayés par l’IA, Bill Gates ne leur laisse aucune chance

Dans un nouvel essai, Bill Gates juge que l’intelligence artificielle évolue plus vite que les garde-fous chargés de la contenir. Il identifie trois professions où les emplois seraient supprimés en…

Interdire TikTok aux moins de 16 ans ne sert à rien, la preuve

Environ 8 mois après avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, l’Australie n’enregistre quasiment aucune baisse de fréquentation sur TikTok pour les tranches d’âge qui ne devraient…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.