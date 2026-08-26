Uber lance la vidéo en direct, pour suivre le trajet de son adolescent sans s’inquiéter

Les parents peuvent suivre en temps réel les trajets Uber de leurs adolescents grâce à un flux vidéo envoyé à leur smartphone.

Uber propose depuis quelques années des comptes Teen pour les adolescents, qui peuvent être liés au compte Uber d’un parent. Ce système a permis la mise en place de fonctionnalités de sécurité pour rassurer les parents et protéger les mineurs qui ont besoin de se déplacer. Et voilà qu’une nouvelle fonctionnalité arrive : la diffusion vidéo en direct.

“Grâce à elle, les parents peuvent suivre en temps réel les trajets de leurs adolescents via la caméra frontale du smartphone du conducteur”, explique Uber. Une notification est envoyée au parent ou au tuteur de l’adolescent dont le compte est lié au sien dès le début du trajet pour qu’il puisse suivre le transport en temps réel en toute quiétude.

Uber filme les trajets des adolescents pour assurer leur sécurité

“Lorsque la diffusion vidéo en direct est activée, l’adolescent et le conducteur sont tous deux avertis”, ajoute le service de VTC, qui insiste sur la transparence : tout le monde est au courant que le trajet est en train d’être filmé. Le flux vidéo est chiffré et il n’est possible pour aucune partie (conducteur, tuteur ou adolescent) d’en récupérer un enregistrement à la fin du trajet. Uber conserve toutefois une copie des vidéos pour qu’elles soient consultées en cas d’incident de sécurité signalé.

Les comptes Uber destinés aux adolescents disposaient déjà de fonctions comme le suivi des trajets en temps réel sur la carte par un parent, la vérification du code PIN et l’enregistrement audio. Les mineurs sont aussi systématiquement mis en relation avec des chauffeurs expérimentés et bien notés. La diffusion vidéo en direct vient donc renforcer ce dispositif.

La fonctionnalité est déjà disponible dans 9 villes aux États-Unis pour un galop d’essai, puis sera étendue à tout le pays dans les semaines à venir. Si les tests à grande échelle sont positifs outre-Atlantique, elle pourrait être déployée en Europe, même si on imagine qu’une telle option devra d’abord être rendue respectueuse des principes de la législation sur les marchés numériques.