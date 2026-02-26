Gemini devient encore plus intelligent avec ces nouvelles fonctionnalités

En parallèle de la sortie des Galaxy S26, Google annonce les nouveautés de son IA Gemini. Elle devient capable de faire encore plus de choses à votre place. De quoi vous libérer du temps au quotidien.

Gemini
Crédits : 123RF

Si vous avez suivi la présentation des Galaxy S26 de Samsung, vous savez que l'intelligence artificielle a occupé une bonne partie de la conférence. C'est d'ailleurs le cas pour tous les smartphones haut de gamme depuis plusieurs années. La firme sud-coréenne en a profité pour montrer quelques nouveautés liées à Gemini de Google.

Comme souvent à la sortie de mobiles haut de gamme, certaines sont pendant un temps exclusives à ces derniers. Elles arriveront tôt ou tard sur d'autres modèles, alors autant prendre les devants et voir ce à quoi elles servent vraiment. On en compte 3 au total. Si les deux dernières sont assez situationnelles, la première peut radicalement changer la manière dont vous vous servez de votre appareil.

L'IA Gemini peut faire encore plus de choses pour vous désormais

La plus grosse nouveauté est la gestion des choses à faire. Plus précisément : les actions nécessitant plusieurs étapes comme commander à manger, faire une liste de courses ou encore réserver un taxi. Ce sont ces types d'applications qui seront prises en charge pour commencer.

Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de résumer vos conversations à propos du repas de ce soir pour qu'il en déduise ce qu'il faut commander, puis lui dire de s'en occuper. L'IA tourne en arrière-plan pour vous laisser vous servir de votre smartphone, sachant que vous pouvez voir ce qu'elle fait au besoin. C'est vous qui validez avant paiement.

Lire aussi – Gemini devient un vrai guide de voyage grâce à l’intégration complète de Google Maps

La deuxième fonction inédite concerne Entourer pour chercher. Désormais, il est possible d'entourer une personne portant des vêtements qui vous plaisent ou la photo d'une pièce dont la décoration vous intéresse. Gemini trouve alors tous les éléments nécessaires avec des liens vers des sites qui les vendent.

Enfin, l'IA devient plus performante pour détecter les spam lors des appels et dans les messages pour vous en avertir. L'ensemble de ces nouveautés est pour l'instant accessible uniquement sur les Galaxy S26 et les Pixel 10, seulement en Corée du Sud et aux États-Unis.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Nothing tease ses Headphone (a) avec de nouveaux coloris et une autonomie record

Nothing revient sur le devant de la scène avec les Headphone (a). La marque promet des couleurs audacieuses et une autonomie jamais vue sur ses produits audio. Ces nouveaux écouteurs…

Samsung lance un nouveau chargeur magnétique sans fil Qi2 pour accompagner les Galaxy S26

Samsung lance un chargeur magnétique sans fil Qi2, mais ses propres appareils ne peuvent pas en profiter au mieux puisqu’ils n’ont pas d’aimants. Samsung a officiellement lancé ses Galaxy S26,…

Disney+ supprime tous les formats HDR de sa plateforme, la qualité de l’image se dégrade

Après avoir déjà retiré le HDR10+ et le Dolby Vision, Disney+ enlève l’ensemble des contenus HDR de son service. Une véritable dégradation de l’expérience vidéo pour les utilisateurs, qui payent…

Instagram va vous alerter si votre ado recherche sur ces sujets sensibles

Les réseaux sociaux cherchent à mieux protéger les adolescents. Les recherches sensibles en ligne inquiètent de plus en plus les parents. Instagram prépare une nouvelle mesure pour les avertir rapidement….

Pourquoi le Galaxy S26 n’a pas de nouveaux capteurs photo ? La réponse de Samsung

Samsung évoque le manque d’améliorations matérielles pour le capteur photo de ses smartphones, alors que les Galaxy S26 ont surtout bénéficié d’évolutions logicielles. Samsung a officialisé ses Galaxy S26, et…

Les nouveaux Samsung Galaxy S26 sont déjà bradés avec ces offres cumulables, vite !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer de belles réductions pour la précommande des nouveaux Samsung Galaxy S26. Les smartphones du géant coréen profitent ainsi…

Spotify lance une urne funéraire avec haut-parleurs intégrés, pour écouter sa musique dans l’au-delà

Spotify vient d’annoncer un partenariat avec la marque Liquid Death sous la forme d’un objet pour le moins incongru : une urne funéraire qui intègre des haut-parleurs Bluetooth.  Depuis son…

Samsung Galaxy S26 : précommandez dès maintenant chez Orange et Sosh avec jusqu’à 480€ de remise

La nouvelle série Galaxy S26 de Samsung débarque chez Orange et Sosh avec des offres de lancement très agressives et des remises jusqu’à 480€ ! Vous voulez profiter du dernier-né…

Ne demandez pas à ChatGPT de générer vos mots de passe

Utiliser un chatbot pour créer vos mots de passe, c’est pratique non ? Peut-être, mais d’après ces experts, vous devriez arrêter de le faire. Il s’avère que l’IA n’est pas…

Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra moins chers : où les acheter au meilleur prix ?

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont disponibles à la précommande. Samsung et ses partenaires proposent une offre de lancement qui permet de les acheter moins cher, pendant quelques…