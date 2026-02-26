Gemini devient encore plus intelligent avec ces nouvelles fonctionnalités

En parallèle de la sortie des Galaxy S26, Google annonce les nouveautés de son IA Gemini. Elle devient capable de faire encore plus de choses à votre place. De quoi vous libérer du temps au quotidien.

Si vous avez suivi la présentation des Galaxy S26 de Samsung, vous savez que l'intelligence artificielle a occupé une bonne partie de la conférence. C'est d'ailleurs le cas pour tous les smartphones haut de gamme depuis plusieurs années. La firme sud-coréenne en a profité pour montrer quelques nouveautés liées à Gemini de Google.

Comme souvent à la sortie de mobiles haut de gamme, certaines sont pendant un temps exclusives à ces derniers. Elles arriveront tôt ou tard sur d'autres modèles, alors autant prendre les devants et voir ce à quoi elles servent vraiment. On en compte 3 au total. Si les deux dernières sont assez situationnelles, la première peut radicalement changer la manière dont vous vous servez de votre appareil.

L'IA Gemini peut faire encore plus de choses pour vous désormais

La plus grosse nouveauté est la gestion des choses à faire. Plus précisément : les actions nécessitant plusieurs étapes comme commander à manger, faire une liste de courses ou encore réserver un taxi. Ce sont ces types d'applications qui seront prises en charge pour commencer.

Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de résumer vos conversations à propos du repas de ce soir pour qu'il en déduise ce qu'il faut commander, puis lui dire de s'en occuper. L'IA tourne en arrière-plan pour vous laisser vous servir de votre smartphone, sachant que vous pouvez voir ce qu'elle fait au besoin. C'est vous qui validez avant paiement.

Lire aussi – Gemini devient un vrai guide de voyage grâce à l’intégration complète de Google Maps

La deuxième fonction inédite concerne Entourer pour chercher. Désormais, il est possible d'entourer une personne portant des vêtements qui vous plaisent ou la photo d'une pièce dont la décoration vous intéresse. Gemini trouve alors tous les éléments nécessaires avec des liens vers des sites qui les vendent.

Enfin, l'IA devient plus performante pour détecter les spam lors des appels et dans les messages pour vous en avertir. L'ensemble de ces nouveautés est pour l'instant accessible uniquement sur les Galaxy S26 et les Pixel 10, seulement en Corée du Sud et aux États-Unis.