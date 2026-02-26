Xbox Game Pass : le streaming en 1440p est désormais disponible sur console, mais seulement pour certains joueurs

Microsoft vient d'annoncer une grande amélioration de son service cloud gaming : les jeux peuvent désormais être streamés en 1440p. Néanmoins, comme on pouvait s'y attendre, tout le monde ne pourra pas en profiter.

Voilà une période bien étrange pour Xbox. Alors que la division gaming de Microsoft est en plein chaos après le départ de ses dirigeants Phil Spencer et Sarah Bond, remplacés par une Asha Sharma qui a encore bien du mal à convaincre les joueurs, celle-ci continue sa communication comme si de rien n'était. C'est ainsi que l'on apprend via un billet de blog qu'une nouvelle fonctionnalité arrive sur le Game Pass, plus précisément sur son service de cloud gaming.

Microsoft vient en effet de livrer le streaming en 1440p sur les consoles Xbox. Autrement dit, si votre moniteur le permet, il sera possible de profiter de vos jeux (même ceux qui ne sont pas présents dans le catalogue du Game Pass, depuis l'année dernière) à une meilleure définition, un meilleur bitrate, sans que vous n'ayez à l'installer sur votre machine. Pour rappel, le streaming en 1440p était déjà disponible PC, navigateur web et certains téléviseurs.

Qui peut profiter du streaming en 1440p du Xbox Game Pass ?

Tout cela étant bien trop beau pour être vrai, il y a bien évidemment un hic qui se cache derrière cette annonce. Après sa gigantesque refonte du service en octobre dernier ayant mené à une hausse significative des prix, Microsoft compte bien attirer le plus de joueurs possibles vers sa formule la plus chère. Le streaming en 1440p s'inscrit clairement dans cette stratégie, puisqu'il n'est disponible qu'aux utilisateurs ayant souscrit à la formule Ultimate.

Pour les autres se trouvant sur des formules plus abordables, il faudra donc se contenter du 1080p. Comme souvent pour ce genre d'amélioration, il est très probable que le 1440p finisse tôt ou tard par être disponible aux tiers les plus bas, mais pour l'heure, celui-ci est réservé aux joueurs les mieux lotis. Quoiqu'il en soit, Microsoft semble fortement se concentrer sur offre de cloud gaming dernièrement. Alors que l'offre de streaming gratuite devrait bientôt arriver, cette annonce pourrait bien servir à attirer encore plus de joueurs.