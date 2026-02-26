Vous commandez sur Shein, Aliexpress ou Temu ? Attention : vous allez bientôt payer plus cher

Une taxe souhaitée par le gouvernement va entrer en vigueur dans peu de temps. Elle impacte vos commandes sur Temu, Shein ou Aliexpress et peut rapidement faire grimper la facture si vous n'y faites pas attention.

Taxe petits colis Shein Temu Aliexpress
Crédits : 123RF

Ce n'est un secret pour personne : la France ne voit pas d'un très bon œil les sites de vente en ligne chinois tels que Shein, Temu ou Aliexpress. Le gouvernement tente même de suspendre Shein sur le territoire, sans succès pour le moment. On se rappelle qu'en 2021, l'application Wish avait été bannie de l'Hexagone. En attendant de parvenir à ses fins, l'idée est de décourager le recours à ces plateformes. Et quoi de mieux pour cela que de toucher au portefeuille des utilisateurs avec l'instauration de la “taxe sur les petits colis” ?

En dehors de renflouer les caisses de l'État, elle aura aussi pour effet de réduire les vols destinés à acheminer ces paquets. D'après les chiffres des Douanes, ce sont 773 millions de colis qui ont été importés en 2024. L'an dernier, leur valeur moyenne était de 6,40 euros seulement. Des dépenses minimes, souvent pour des objets dont on n'a pas réellement besoin. Voyons maintenant comment la taxe va fonctionner.

La “taxe sur les petites colis” entre en vigueur très bientôt

La taxe sera effective le 1er mars 2026. Elle est d'un montant de 2 euros sur les colis de moins de 150 € provenant d'en dehors de l'Union européenne. Attention : ce montant est appliqué sur chacun des articles commandés. Si vous en prenez 20, vous devrez ajouter 40 euros à la facture, même si tous tiennent dans un seul colis. Voilà qui devrait freiner les achats compulsifs.

Notez que cette taxe est provisoire. Mais ne vous réjouissez pas trop vite : elle disparaîtra au profit d'une autre, appliquée à l'ensemble de l'Union européenne pour un montant estimé à 3 euros. Si le gouvernement indique que la taxe du 1er mars sera supprimée au plus tard le 31 décembre 2026, son équivalent européen est attendu dès le mois de juillet. Vous avez des commandes à passer sur Shein, Temu ou Aliexpress ? On vous conseille de ne pas trainer.


