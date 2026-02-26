Des publicités Google piégées échappent aux contrôles grâce à cet outil pirate

Les publicités en ligne sont devenues un terrain de jeu pour les cybercriminels. Certains outils permettent désormais de contourner les systèmes de vérification des grandes plateformes. Une nouvelle menace vise directement Google Ads.

Malware - Crédits : 123RF
Crédits : 123RF

Les campagnes de malvertising se multiplient depuis plusieurs mois sur les grandes plateformes numériques. Une étude récente consacrée à Meta a permis de mesurer l’ampleur du phénomène. Sur 14,57 millions de publicités analysées en Europe et au Royaume-Uni, 1/3 étaient liées à des arnaques, du phishing ou des logiciels malveillants. Ces annonces ont généré plus de 304 millions d’impressions en seulement 23 jours. Les pirates exploitent les outils publicitaires officiels pour diffuser de faux sites imitant des services populaires. Les visuels sont professionnels et les pages clonées semblent crédibles. Pour les internautes, il devient difficile de distinguer une publicité légitime d’une tentative de fraude.

Le problème dépasse désormais les réseaux sociaux. Une campagne étudiée par Bitdefender a montré que ces publicités malveillantes avaient migré vers Google Ads et YouTube. Des comptes professionnels ont été compromis afin de renforcer l’apparence d’authenticité. Des vidéos non répertoriées étaient utilisées pour cibler précisément certaines victimes. Ce détournement des outils officiels complique la détection automatique. Les fraudeurs profitent des systèmes de ciblage avancés pour atteindre des profils spécifiques. Un nouvel outil clandestin rend aujourd’hui ces opérations encore plus efficaces et plus discrètes.

1Campaign contourne les contrôles de Google Ads et diffuse des arnaques invisibles

Les chercheurs en cybersécurité de Varonis ont identifié une plateforme baptisée 1Campaign. Cet outil fonctionne comme un système de dissimulation avancé. Les victimes ciblées voient une page de phishing ou une fausse offre commerciale. En revanche, les équipes de modération de Google et les scanners automatisés reçoivent une page vide ou neutre. Cette technique, appelée cloaking, permet aux campagnes frauduleuses de passer la validation initiale. Elles peuvent ainsi rester actives plus longtemps avant d’être détectées.

1Campaign propose également des fonctions avancées. La plateforme offre des statistiques en temps réel, un profilage détaillé des visiteurs et un système de score de fraude noté de 0 à 100. Les adresses IP associées à des fournisseurs cloud ou à des entreprises de cybersécurité sont automatiquement bloquées. Développé sous le pseudonyme « DuppyMeister », l’outil aurait diffusé du trafic vers les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France ou encore le Japon. Il inclut aussi un module permettant de lancer des campagnes publicitaires en usurpant l’identité de marques connues. Cette automatisation facilite la fraude à grande échelle et complique fortement le travail des plateformes comme Google Ads.


