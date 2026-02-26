Adobe Firefly vous fait gagner un temps fou sur le montage vidéo grâce à sa nouvelle fonction IA

Le montage vidéo prend souvent des heures, même pour des projets simples. Adobe veut accélérer cette étape grâce à l’intelligence artificielle. Une nouvelle fonction de Firefly promet de créer un premier montage en quelques clics.

Adobe poursuit son intégration massive de l’intelligence artificielle dans ses outils créatifs. L’an dernier, la firme avait déjà marqué les esprits avec Firefly Bulk Create. Cette fonction pouvait modifier jusqu’à 10 000 images en un seul clic. Suppression d’arrière-plan et redimensionnement en série permettaient de traiter des volumes importants en quelques secondes. Avec Firefly, la société cherche clairement à réduire les tâches répétitives et à faire gagner du temps aux créateurs.

Après l’image, la vidéo devient un nouveau terrain d’expérimentation. Le montage reste une étape longue et parfois complexe. Il faut trier les séquences, couper les hésitations et organiser les plans. Même une simple interview peut demander plusieurs heures de préparation. Adobe déploie donc Quick Cut en version bêta dans Firefly. La fonction transforme des clips bruts en une première version montée que l’utilisateur peut ensuite modifier. L’idée est d’obtenir rapidement une base structurée avant d’affiner les détails.

Adobe Quick Cut assemble automatiquement vos clips et génère un premier montage structuré

Quick Cut commence par analyser les vidéos importées dans Firefly. L’utilisateur indique la nature du contenu, comme une interview, une démonstration produit ou un vlog. Il peut aussi préciser le format d’image souhaité et le rythme général du montage. Une piste de B-roll peut être ajoutée pour organiser les plans secondaires. L’intelligence artificielle assemble ensuite les séquences et crée un montage multi-pistes cohérent. Cette première version apparaît directement dans l’interface et reste entièrement modifiable.

Adobe précise que cette fonction peut aider différents profils. Un testeur peut importer une longue séquence d’unboxing et obtenir un montage aligné sur sa narration. Un journaliste peut repérer plus facilement les moments importants d’un entretien. Les créateurs gagnent du temps sur le tri et l’assemblage initial. Quick Cut ne remplace pas le travail éditorial, mais il accélère les premières étapes. Les nouveaux abonnés Firefly Pro et Premium inscrits avant le 16 mars bénéficient de générations illimitées en 2K dans l’application Firefly. Des modèles tiers comme ceux de Google et Runway sont également compatibles.