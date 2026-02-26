ChatGPT va proposer une offre à 100 dollars par mois, pour ceux qui sont limités par la version Plus

Du code déniché dans la version web de ChatGPT laisse entendre qu'une nouvelle formule d'abonnement est sur le point d'arriver. Baptisée “Pro Lite”, celle-ci devrait se positionner entre les formules Plus et Pro en coûtant une centaine de dollars.

À ce jour, ChatGPT propose trois formules d'abonnement payantes : Go (8 €/mois), Plus (23€/mois) et Pro (229€/mois). Les professionnels ont également accès à des formules dédiées, mais l'immense majorité des utilisateurs doit se contenter de ces dernières. Pas besoin d'être mathématicien pour remarquer que l'écart entre les formules Plus et Pro est gigantesque.

Certains utilisateurs se trouvant sur la formule peuvent alors se trouver limités par les bonus offerts, sans pour autant avoir les moyens (ni même une véritable raison) de débourser 200€ de plus par mois pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de ChatGPT en illimité. Un problème qu'OpenAI chercherait désormais à résoudre avec une nouvelle formule d'abonnement.

OpenAI prépare une nouvelle formule d'abonnement intermédiaire pour ChatGPT

C'est en effet ce que du code repéré par le développeur Tibor Baho dans la version web de ChatGPT révèle. On y retrouve la mention d'un nouveau tiers baptisé Pro Lite, se positionnant entre la version Plus et Pro. Quelques recherches plus tard, son prix a lui aussi été déniché. Aux États-Unis, celui-ci serait proposé à 100 dollars par mois, confirmant son positionnement intermédiaire.

Pour l'heure, on ne sait pas encore quels avantages concrets ce nouvel abonnement proposera. Toutefois, il est possible de s'en faire une petite idée à partir de son positionnement. Alors que la formule Pro offre un accès illimité aux meilleurs outils de programmation d'OpenAI et les temps de réponse les plus rapides possibles, la version Plus souffre d'une plus grande latence, surtout lors des périodes de fortes affluences.

La formule Pro Lite pourrait donc résoudre ce problème en appliquant des limitations beaucoup moins restrictives aux avantages de l'abonnement Pro. De plus, la récente arrivée de Peter Steinberger, créateur d'OpenClaw, au sein d'OpenAI peut laisser entendre que son travail pourrait servir aux abonnés de cette nouvelle formule. Une manière comme une autre de répondre à la concurrence qui, elle, n'hésite pas à rendre certaines de ses fonctionnalités gratuites.