Les Galaxy S26 sont capables de trouver le moment exact de la vidéo que vous cherchez grâce à l’IA

Il n'est pas toujours facile de savoir dans quelle vidéo se trouve ce moment hilarant que vous souhaitez montrer à un proche et les Galaxy S26 comptent bien régler ce problème. Pour ce faire, ces derniers s'appuient bien évidemment sur l'intelligence artificielle.

Après des mois de rumeurs, Samsung a finalement dévoilé hier ses Galaxy S26. Si vous avez regardé la conférence Unpacked, vous n'avez probablement plus que deux mots à la bouche aujourd'hui tant ceux-ci ont été répétés au cours de la soirée : intelligence artificielle. Faute de nouveautés hardware significatives (qui auraient malheureusement pu justifier la hausse de prix de cette année), le constructeur a passé un certain temps à détailler les nouvelles fonctionnalités IA que nous retrouverons dans ses prochains flagships.

Pour autant, toutes n'ont pas eu droit à leur présentation. C'est notamment le cas d'une petite amélioration de Search repérée par nos confrères d'Android Authority. Pour rappel, Search regroupe toutes les fonctions s'appuyant sur l'IA pour retrouver un fichier, une note ou à peu près tout et n'importe quoi sur votre smartphone ou sur le web. L'amélioration en question se trouve dans l'application Galerie et pourrait bien vous éviter de passer des heures à trouver la vidéo que vous cherchez.

Les Galaxy S26 améliorent la recherche de vidéo de la Galerie

Depuis l'arrivée de Galaxy AI, les smartphones de Samsung sont capables de retrouver une photo à l'aide d'une description de l'utilisateur. Ce dispositif vient compléter la recherche par mot-clé ou par lieu, pour ne citer qu'eux. En revanche, celui-ci était beaucoup moins efficace pour les vidéos. La nouvelle mouture de Search vient corriger cela puisque désormais, les résultats de recherche peuvent montrer le moment exact de la vidéo qui correspond à la description de l'utilisateur.

Si par exemple votre vidéo commence par une image de la mer, mais que vous tapez “chien qui court sur la plage”, la Galerie vous montrera le moment exact où ledit chien passe devant votre caméra. D'après les premiers retours, l'IA est même capable de s'adapter aux différentes subtilités de la description. Dans l'exemple cité, elle ne montrera ainsi pas les chiens qui ne courent pas.