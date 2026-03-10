iPhone Fold : Apple aurait définitivement abandonné son concurrent au Galaxy Z Flip, qu’il juge “inutile”

Alors que quelques mois seulement nous séparent théoriquement de la sortie de l'iPhone Fold, on apprend via une fuite que le projet d'un modèle à clapet a été abandonné en cours de route par Apple. Selon le constructeur, un modèle similaire au Galaxy Z Flip de Samsung est pour le moment inutile pour sa stratégie.

Cette année s'annonce un peu particulière pour Apple, qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas se contenter des iPhone 18 pour sa sélection de smartphones de 2026. En effet, les nombreuses fuites nous ont bien fait comprendre qu'il est enfin temps pour le constructeur de dévoiler sa vision du smartphone pliable, qui viendra directement concurrencer le Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà une très bonne idée de son design final.

S'il a fallu autant de temps à Apple pour se décider à enfin se lancer sur ce marché, c'est que la firme aime prendre son temps pour mettre au point sa stratégie. Ainsi, pendant longtemps, nous avons cru qu'un second modèle d'iPhone pliant serait de la partie, cette fois-ci sous le format clapet similaire au Galaxy Z Flip. Mais ce projet semblait avoir été écarté, sans que nous en ayons vraiment le cœur net. C'est désormais chose faite, grâce à l'indiscrétion d'un leaker chinois sur Weibo.

L'iPhone pliable à clapet n'aura pas lieu (tout de suite)

“Apple a abandonné son projet de téléphone pliable à clapet, la plupart des membres de l'entreprise le jugeant « inutile »”, explique le leaker. “Il ne crée aucun nouveau cas d'utilisation vraiment indispensable, son principal argument de vente étant simplement qu'il se plie suffisamment pour tenir dans la poche d'un jean moulant. Cela passe complètement à côté de ce qui motive Apple dans son développement matériel actuel.”

Sur le même sujet — Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

La nouvelle pas si étonnante que ça. Apple cherche clairement à réhausser sa stratégie en matière de smartphone premium, et pas simplement à proposer un nouveau type de smartphone. Ainsi, un pliant moins haut de gamme qu'un équivalent au Galaxy Z Fold serait une “perte de temps”, puisque ne s'inscrivant pas directement dans cette volonté de s'adresser à une clientèle des plus exigeantes. Pour l'heure, le projet est donc abandonné. Du moins, d'ici à ce que l'on sache si l'iPhone Fold se vend ou non.