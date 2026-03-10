iPhone Fold : Apple aurait définitivement abandonné son concurrent au Galaxy Z Flip, qu’il juge “inutile”

Alors que quelques mois seulement nous séparent théoriquement de la sortie de l'iPhone Fold, on apprend via une fuite que le projet d'un modèle à clapet a été abandonné en cours de route par Apple. Selon le constructeur, un modèle similaire au Galaxy Z Flip de Samsung est pour le moment inutile pour sa stratégie.

iPhone Fold LetsGoDigital
Crédit : LetsGoDigital

Cette année s'annonce un peu particulière pour Apple, qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas se contenter des iPhone 18 pour sa sélection de smartphones de 2026. En effet, les nombreuses fuites nous ont bien fait comprendre qu'il est enfin temps pour le constructeur de dévoiler sa vision du smartphone pliable, qui viendra directement concurrencer le Galaxy Z Fold 8 de Samsung. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà une très bonne idée de son design final.

S'il a fallu autant de temps à Apple pour se décider à enfin se lancer sur ce marché, c'est que la firme aime prendre son temps pour mettre au point sa stratégie. Ainsi, pendant longtemps, nous avons cru qu'un second modèle d'iPhone pliant serait de la partie, cette fois-ci sous le format clapet similaire au Galaxy Z Flip. Mais ce projet semblait avoir été écarté, sans que nous en ayons vraiment le cœur net. C'est désormais chose faite, grâce à l'indiscrétion d'un leaker chinois sur Weibo.

L'iPhone pliable à clapet n'aura pas lieu (tout de suite)

“Apple a abandonné son projet de téléphone pliable à clapet, la plupart des membres de l'entreprise le jugeant « inutile »”, explique le leaker. “Il ne crée aucun nouveau cas d'utilisation vraiment indispensable, son principal argument de vente étant simplement qu'il se plie suffisamment pour tenir dans la poche d'un jean moulant. Cela passe complètement à côté de ce qui motive Apple dans son développement matériel actuel.”

Sur le même sujet — Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

La nouvelle pas si étonnante que ça. Apple cherche clairement à réhausser sa stratégie en matière de smartphone premium, et pas simplement à proposer un nouveau type de smartphone. Ainsi, un pliant moins haut de gamme qu'un équivalent au Galaxy Z Fold serait une “perte de temps”, puisque ne s'inscrivant pas directement dans cette volonté de s'adresser à une clientèle des plus exigeantes. Pour l'heure, le projet est donc abandonné. Du moins, d'ici à ce que l'on sache si l'iPhone Fold se vend ou non.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le MacBook Neo d’Apple provoque un choc inattendu chez les fabricants de PC

Apple s’attaque désormais à un segment longtemps dominé par les fabricants de PC. Avec le MacBook Neo, la marque propose un ordinateur portable plus abordable que d’habitude. Ce lancement pousse…

PC

Proton VPN renforce sa protection contre les malwares et les traqueurs : jusqu’à six fois plus efficace

Proton VPN vient de mettre à jour l’une de ses fonctionnalités phares : NetShield. Directement intégré au VPN, ce bloqueur de publicités, de malwares et de traqueurs est désormais jusqu’à…

Test Bluetti Elite 300 : la station d’énergie portable haute capacité et compacte

Décidemment Bluetti est sur tous les fronts. Après le Charger 2 testé récemment, voici une toute nouvelle station d’énergie de la série Elite : l’Elite 300. Au programme, une capacité…

Bouygues Telecom veut augmenter le prix de tous ses abonnements Bbox chaque année, pour suivre l’inflation

Bouygues Telecom pourrait bouleverser le paysage des télécoms en France en adaptant le prix de ses abonnements Bbox tous les ans en fonction de l’inflation. Anciens comme nouveaux clients seraient…

Pourquoi porter un sac à dos quand ce robot peut vous transformer en mulet ?

Les robots capables d’aider les humains à porter des charges se multiplient. Des ingénieurs chinois ont imaginé une approche originale inspirée des centaures de la mythologie. Le dispositif ajoute deux…

Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

La première mise à jour déployée par Samsung pour ses Galaxy S26 supprime justement l’une des nouveautés dont bénéficient les smartphones. Mais cette disparition ne serait que temporaire, le temps…

Dreame L10s Pro Gen 3 : le robot aspirateur laveur chute à moins de 200 € pendant les offres de Printemps Amazon

Pourquoi s’embêter à passer l’aspirateur et la serpillère quand un robot peut le faire à votre place ? Vous pensez que ce type de produit est trop cher et donc…

Galaxy Buds4 et Buds4 Pro : ce code promo fait chuter le prix des nouveaux écouteurs Samsung !

Ils viennent tout juste d’être dévoilés par Samsung et ils sont déjà en promotion ! Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro renouvellent complètement la gamme d’écouteurs premium de Samsung avec…

MG présente un SUV électrique nouvelle génération avec batterie semi-solide

Les constructeurs automobiles cherchent à améliorer les batteries des voitures électriques. MG franchit une nouvelle étape avec un SUV équipé d’une batterie semi-solide. Cette technologie promet des véhicules plus sûrs…

8 850 000 $ de préjudice : Internet Archive de nouveau dans la tourmente pour violation de droits d’auteur

Ce n’est pas la première fois qu’Internet Archive, l’organisation de préservation de la mémoire numérique à but non lucratif, se retrouve au cœur d’une polémique pour violation du droit d’auteur….