Resident Evil Requiem tease un mini-jeu et une grosse surprise pour la suite

Resident Evil Requiem rencontre déjà un énorme succès. Capcom prépare pourtant plusieurs nouveautés pour prolonger l’aventure. Un premier mini-jeu et un contenu plus ambitieux sont déjà prévus.

resident evil requiem

La saga Resident Evil fête presque trente ans d’existence, mais elle continue de séduire les joueurs. Comme nous l’avions expliqué dans notre test de Resident Evil Requiem, Capcom propose un nouvel épisode qui mélange plusieurs éléments emblématiques de la franchise. Le jeu alterne entre survival-horror classique et thriller sombre, avec une ambiance particulièrement oppressante. L’histoire introduit notamment Grace Ashcroft, une analyste du FBI qui enquête sur un meurtre mystérieux dans un hôtel lié à son passé.

Le jeu remet aussi en avant Leon S. Kennedy, personnage emblématique de la série. Plus âgé et marqué par les événements de Raccoon City, il joue un rôle important dans l’intrigue. Resident Evil Requiem reprend également certaines idées des remakes récents de Resident Evil 2 et 4, tout en permettant de passer librement entre vue à la première personne et à la troisième personne. Ce mélange de mécaniques modernes et d’hommages à la série explique en partie le succès du titre. Capcom a d’ailleurs confirmé que le jeu s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires en moins d’une semaine.

Capcom prépare un mini-jeu en mai et tease une extension qui pourrait révéler l’histoire de Leon

Le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, a confirmé que le contenu de Resident Evil Requiem allait rapidement s’étoffer. Un mini-jeu en DLC devrait arriver dès le mois de mai. Les détails restent limités, mais Capcom laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un mode inspiré du célèbre mode Mercenaries, très apprécié dans plusieurs épisodes de la série. Ce type de contenu vise généralement à augmenter la “rejouabilité” avec des défis rapides et orientés action.

Sur le même sujet – Resident Evil Requiem tourne mal sur votre PC ? Installez vite ce driver pour résoudre les problèmes de performances

Mais ce mini-jeu ne serait qu’une première étape. Les développeurs travaillent également sur une extension scénarisée plus ambitieuse. Celle-ci pourrait approfondir l’histoire du jeu et répondre à plusieurs questions laissées en suspens par la fin. Les fans spéculent déjà sur le rôle central que pourrait jouer Leon S. Kennedy, notamment après certains indices visibles dans les scènes finales et dans les concept arts. La présence possible de Chris Redfield et de son escouade Hound Wolf a également été évoquée. Plusieurs personnages historiques de la saga, dont Claire Redfield ou Jill Valentine, restent aussi liés à l’intrigue autour du virus et de ses mutations. Capcom indique que cette extension demandera encore du temps de développement, mais promet déjà une autre surprise importante pour la suite de Resident Evil Requiem.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le MacBook Neo d’Apple provoque un choc inattendu chez les fabricants de PC

Apple s’attaque désormais à un segment longtemps dominé par les fabricants de PC. Avec le MacBook Neo, la marque propose un ordinateur portable plus abordable que d’habitude. Ce lancement pousse…

PC

Proton VPN renforce sa protection contre les malwares et les traqueurs : jusqu’à six fois plus efficace

Proton VPN vient de mettre à jour l’une de ses fonctionnalités phares : NetShield. Directement intégré au VPN, ce bloqueur de publicités, de malwares et de traqueurs est désormais jusqu’à…

Test Bluetti Elite 300 : la station d’énergie portable haute capacité et compacte

Décidemment Bluetti est sur tous les fronts. Après le Charger 2 testé récemment, voici une toute nouvelle station d’énergie de la série Elite : l’Elite 300. Au programme, une capacité…

Bouygues Telecom veut augmenter le prix de tous ses abonnements Bbox chaque année, pour suivre l’inflation

Bouygues Telecom pourrait bouleverser le paysage des télécoms en France en adaptant le prix de ses abonnements Bbox tous les ans en fonction de l’inflation. Anciens comme nouveaux clients seraient…

Pourquoi porter un sac à dos quand ce robot peut vous transformer en mulet ?

Les robots capables d’aider les humains à porter des charges se multiplient. Des ingénieurs chinois ont imaginé une approche originale inspirée des centaures de la mythologie. Le dispositif ajoute deux…

Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

La première mise à jour déployée par Samsung pour ses Galaxy S26 supprime justement l’une des nouveautés dont bénéficient les smartphones. Mais cette disparition ne serait que temporaire, le temps…

Dreame L10s Pro Gen 3 : le robot aspirateur laveur chute à moins de 200 € pendant les offres de Printemps Amazon

Pourquoi s’embêter à passer l’aspirateur et la serpillère quand un robot peut le faire à votre place ? Vous pensez que ce type de produit est trop cher et donc…

Galaxy Buds4 et Buds4 Pro : ce code promo fait chuter le prix des nouveaux écouteurs Samsung !

Ils viennent tout juste d’être dévoilés par Samsung et ils sont déjà en promotion ! Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro renouvellent complètement la gamme d’écouteurs premium de Samsung avec…

MG présente un SUV électrique nouvelle génération avec batterie semi-solide

Les constructeurs automobiles cherchent à améliorer les batteries des voitures électriques. MG franchit une nouvelle étape avec un SUV équipé d’une batterie semi-solide. Cette technologie promet des véhicules plus sûrs…

8 850 000 $ de préjudice : Internet Archive de nouveau dans la tourmente pour violation de droits d’auteur

Ce n’est pas la première fois qu’Internet Archive, l’organisation de préservation de la mémoire numérique à but non lucratif, se retrouve au cœur d’une polémique pour violation du droit d’auteur….