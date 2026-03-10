Resident Evil Requiem tease un mini-jeu et une grosse surprise pour la suite

Resident Evil Requiem rencontre déjà un énorme succès. Capcom prépare pourtant plusieurs nouveautés pour prolonger l’aventure. Un premier mini-jeu et un contenu plus ambitieux sont déjà prévus.

La saga Resident Evil fête presque trente ans d’existence, mais elle continue de séduire les joueurs. Comme nous l’avions expliqué dans notre test de Resident Evil Requiem, Capcom propose un nouvel épisode qui mélange plusieurs éléments emblématiques de la franchise. Le jeu alterne entre survival-horror classique et thriller sombre, avec une ambiance particulièrement oppressante. L’histoire introduit notamment Grace Ashcroft, une analyste du FBI qui enquête sur un meurtre mystérieux dans un hôtel lié à son passé.

Le jeu remet aussi en avant Leon S. Kennedy, personnage emblématique de la série. Plus âgé et marqué par les événements de Raccoon City, il joue un rôle important dans l’intrigue. Resident Evil Requiem reprend également certaines idées des remakes récents de Resident Evil 2 et 4, tout en permettant de passer librement entre vue à la première personne et à la troisième personne. Ce mélange de mécaniques modernes et d’hommages à la série explique en partie le succès du titre. Capcom a d’ailleurs confirmé que le jeu s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires en moins d’une semaine.

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

Capcom prépare un mini-jeu en mai et tease une extension qui pourrait révéler l’histoire de Leon

Le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, a confirmé que le contenu de Resident Evil Requiem allait rapidement s’étoffer. Un mini-jeu en DLC devrait arriver dès le mois de mai. Les détails restent limités, mais Capcom laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un mode inspiré du célèbre mode Mercenaries, très apprécié dans plusieurs épisodes de la série. Ce type de contenu vise généralement à augmenter la “rejouabilité” avec des défis rapides et orientés action.

Mais ce mini-jeu ne serait qu’une première étape. Les développeurs travaillent également sur une extension scénarisée plus ambitieuse. Celle-ci pourrait approfondir l’histoire du jeu et répondre à plusieurs questions laissées en suspens par la fin. Les fans spéculent déjà sur le rôle central que pourrait jouer Leon S. Kennedy, notamment après certains indices visibles dans les scènes finales et dans les concept arts. La présence possible de Chris Redfield et de son escouade Hound Wolf a également été évoquée. Plusieurs personnages historiques de la saga, dont Claire Redfield ou Jill Valentine, restent aussi liés à l’intrigue autour du virus et de ses mutations. Capcom indique que cette extension demandera encore du temps de développement, mais promet déjà une autre surprise importante pour la suite de Resident Evil Requiem.