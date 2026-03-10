Gemini envahit Google Docs avec ces nouvelles fonctionnalités qui font tout à votre place

Google vient d'annoncer l'arrivée de nouvelles fonctionnalités boostées à l'IA au sein de son éditeur de texte Docs. Gemini peut désormais générer un texte entier, mais aussi le retravailler selon vos besoins, et bien plus encore.

Google Docs Material Design 3 Expressive
Crédits : 123RF

Comme à peu près toutes les autres applications Google, Docs a eu droit à son lot de fonctionnalités IA ces derniers mois. Qu'il s'agisse d'écouter un résumé audio d'un document ou bien d'un chatbot capable d'écrire un texte à votre place, l'expérience de l'éditeur de texte a bien changé en très peu de temps. Et la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter là. Dans un billet de blog, celle-ci détaille plusieurs autres fonctions IA qui sont disponibles dès aujourd'hui pour les utilisateurs ayant souscrit à la formule Google AI Pro et Ultra.

Google reparle ainsi de M'aider à écrire, qui permet comme on l'a vu de demander à Gemini, son IA maison, de générer un texte à partir d'un prompt. Mais celle-ci a désormais droit à une grande sœur, encore plus puissante : M'aider à créer. Plutôt que de demander à Gemini de générer un simple texte, il est désormais possible de lui indiquer quel type de document on souhaite avoir sous les yeux dans les prochaines secondes : flyer, scénario, résumé, étude… tout est (théoriquement) possible.

Même plus besoin d'écrire un document dans Google Docs

“Gemini trouve automatiquement les informations pertinentes dans l'ensemble de l'espace de travail, structure le document et applique des styles et des puces intelligentes, pour produire en quelques instants un premier jet impeccable”, précise Google dans son billet de blog. M'aider à écrire arrive donc en deuxième position dans le processus de création, en servant à raffiner certains passages du texte, voire à réécrire complètement selon les besoins.

À cela vient s'ajouter la fonction Correspondance des styles d'écriture qui s'avérera très utile lorsque plusieurs collaborateurs écrivent (et réécrivent) en même temps sur le même document. Celle-ci permettra d'harmoniser le tout avec un style unique et cohérent sur tout le texte. Enfin, il sera possible de copier la mise en page d'un autre document à l'aide d'un simple bouton, et ce, en seulement quelques secondes. Pour l'autre, seuls les utilisateurs anglophones ont accès à ces fonctionnalités.


PC