Cette marque pourrait faire revivre la caméra rétractable sur les smartphones

Le Huawei Pura 90 Ultra pourrait être équipé d'une caméra rétractable ou d'un objectif amovible. La photo reste l'avantage principal des smartphones de la marque.

huawei pura 80 ultra test
Crédit : Phonandroid

Si Huawei a perdu de sa superbe depuis l'application des sanctions américaines à son encontre, qui ont chamboulé sa capacité à s'approvisionner en composants et la possibilité d'intégrer les services Google à ses appareils, le constructeur reste un acteur innovant du marché. Chaque année, la gamme Pura nous bluffe quant à ses performances en photographie, grand point fort de la marque depuis bien longtemps.

C'est pourquoi il sera intéressant de constater ce que nous réserve Huawei avec son prochain Pura 90 Ultra. D'après les informations du leaker SmartPikachu, le fabricant serait en train de tester un téléobjectif de 200 MP dont le capteur mesure 1 pouce, une taille très élevée pour une optique autre que le grand-angle. Si cela se confirme, on pourrait bien assister à la meilleure qualité de zoom du marché avec cet appareil.

Caméra rétractable ou objectif amovible ?

La même source évoque également l'intégration de nouveaux téléconvertisseurs et d'objectifs multispectraux sur le Pura 90 Ultra. Cela pourrait signifier que Huawei revienne à un système de caméra rétractable, qui avait disparu avec le Pura 80 Ultra, mais qui était intéressant sur le Pura 70 Ultra. Un tel dispositif permet d'augmenter la distance entre les lentilles et le capteur.

Une autre hypothèse serait que Huawei envisage de proposer un kit photo en accessoire avec son mobile, qu'on pourrait équiper au smartphone quand on en a besoin pour capturer des clichés de meilleure facture. Oppo s'est déjà lancé sur un tel projet avec Hasselblad pour son Find X9 Pro, Vivo s'y est aussi essayé avec ses X200 Ultra et X300 Pro, et Honor a officialisé le Magic 8 RSR Porsche Design offrant également ce type de prestation. Un objectif photo amovible permet d'étendre considérablement la portée du zoom optique, sans avoir à compter sur l'intervention du logiciel pour prendre le relais.

On attend désormais une annonce de Huawei pour savoir de quoi il en retourne. Les capteurs rétractables ne sont plus en odeur de sainteté chez les fabricants, car leur mécanisme est complexe et peut empêcher la bonne étanchéité des smartphones. Il y a quelques années, il s'agissait d'une fonction pratique pour cacher la caméra frontale et supprimer l'encoche ou le poinçon.


