Voici comment Renault veut devenir la référence européenne de la voiture électrique

Les constructeurs accélèrent leur transition vers la voiture électrique. La concurrence devient plus intense, notamment face aux marques chinoises. Renault prépare justement une nouvelle stratégie pour les années à venir.

renault 4 e-tech electric

Le marché automobile européen traverse une transformation majeure. Les constructeurs multiplient les modèles électriques pour répondre aux nouvelles réglementations et aux attentes des conducteurs. Dans le même temps, les marques chinoises gagnent du terrain grâce à des véhicules souvent moins chers et très compétitifs sur le plan technologique. Les groupes européens doivent donc accélérer leurs investissements pour rester dans la course.

Renault fait partie des constructeurs qui misent fortement sur cette transition. Ces dernières années, le groupe a lancé plusieurs modèles électriques marquants. La Renault 5 E-Tech et la Renault 4 E-Tech revisitent des voitures emblématiques avec une motorisation moderne. De son côté, Dacia propose avec la Spring l’un des modèles électriques les plus abordables du marché. Ces véhicules permettent déjà au groupe de bien se positionner en Europe. Mais le constructeur français souhaite désormais franchir une nouvelle étape.

Renault veut lancer 16 voitures électriques d’ici 2030 grâce à une nouvelle plateforme 800 volts

Le constructeur français Renault a présenté une nouvelle stratégie baptisée futuREady. l’objectif pour la marque est de devenir “la référence européenne” de l’automobile d’ici 2030. Pour y parvenir, le groupe prévoit de lancer 22 nouveaux modèles en Europe avant la fin de la décennie. Parmi eux, 16 seront entièrement électriques. Cette offensive concernera toutes les marques de la firme, dont Renault, Dacia et Alpine.

Pour soutenir cette stratégie, Renault prépare aussi une nouvelle base technique. Baptisée RGEV medium 2.0, cette plateforme reposera sur une architecture 800 volts. Elle doit permettre d’augmenter l’autonomie et d’accélérer la recharge. Les futurs modèles pourraient atteindre jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP sur les versions les plus performantes. La marque évoque également des recharges très rapides, avec la possibilité de récupérer une grande partie de la batterie en environ dix minutes d’ici la fin de la décennie.

Le groupe développe aussi un nouveau moteur électrique de troisième génération. Celui-ci fonctionnerait sans terres rares, tout en offrant 25 % de puissance supplémentaire et un coût de production réduit d’environ 20 %. Renault annonce également un rendement pouvant atteindre 93 % à vitesse d’autoroute. Enfin, certains modèles pourraient adopter des motorisations EREV, combinant batterie et prolongateur d’autonomie. Dans ce cas, l’autonomie totale pourrait dépasser 1400 kilomètres. Enfin, pour rivaliser avec les constructeurs chinois, la marque française veut aussi accélérer la conception de ses voitures et réduire le cycle de développement de quatre ans à deux ans.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Bluetti Elite 300 : la station d’énergie portable haute capacité et compacte

Décidemment Bluetti est sur tous les fronts. Après le Charger 2 testé récemment, voici une toute nouvelle station d’énergie de la série Elite : l’Elite 300. Au programme, une capacité…

Bouygues Telecom veut augmenter le prix de tous ses abonnements Bbox chaque année, pour suivre l’inflation

Bouygues Telecom pourrait bouleverser le paysage des télécoms en France en adaptant le prix de ses abonnements Bbox tous les ans en fonction de l’inflation. Anciens comme nouveaux clients seraient…

Pourquoi porter un sac à dos quand ce robot peut vous transformer en mulet ?

Les robots capables d’aider les humains à porter des charges se multiplient. Des ingénieurs chinois ont imaginé une approche originale inspirée des centaures de la mythologie. Le dispositif ajoute deux…

Une des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S26 disparaît avec sa première mise à jour

La première mise à jour déployée par Samsung pour ses Galaxy S26 supprime justement l’une des nouveautés dont bénéficient les smartphones. Mais cette disparition ne serait que temporaire, le temps…

Dreame L10s Pro Gen 3 : le robot aspirateur laveur chute à moins de 200 € pendant les offres de Printemps Amazon

Pourquoi s’embêter à passer l’aspirateur et la serpillère quand un robot peut le faire à votre place ? Vous pensez que ce type de produit est trop cher et donc…

Galaxy Buds4 et Buds4 Pro : ce code promo fait chuter le prix des nouveaux écouteurs Samsung !

Ils viennent tout juste d’être dévoilés par Samsung et ils sont déjà en promotion ! Les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro renouvellent complètement la gamme d’écouteurs premium de Samsung avec…

MG présente un SUV électrique nouvelle génération avec batterie semi-solide

Les constructeurs automobiles cherchent à améliorer les batteries des voitures électriques. MG franchit une nouvelle étape avec un SUV équipé d’une batterie semi-solide. Cette technologie promet des véhicules plus sûrs…

8 850 000 $ de préjudice : Internet Archive de nouveau dans la tourmente pour violation de droits d’auteur

Ce n’est pas la première fois qu’Internet Archive, l’organisation de préservation de la mémoire numérique à but non lucratif, se retrouve au cœur d’une polémique pour violation du droit d’auteur….

Apple retire 15 produits de la vente, dont le MacBook Pro M5 sorti il y a tout juste 6 mois

Le lancement de nouveaux appareils s’accompagne souvent du retrait de la vente d’anciens modèles chez Apple. C’est une nouvelle fois le cas en ce début d’année, mais certains choix de…

PC

Google Photos : vous n’en pouvez plus de l’IA partout ? Vous pouvez désormais la désactiver avec un simple bouton

La course à l’IA de Google n’est pas vraiment au goût de tout le monde et la firme semble l’avoir enfin compris. Après un déploiement tumultueux de la recherche boostée…