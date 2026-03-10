L’audio sans perte sur nos smartphones, c’est pour bientôt ? Le Bluetooth prépare sa révolution

Le Bluetooth pourrait bientôt bénéficier de plusieurs améliorations qui ont trait à l’audio sans fil, mais pas seulement. Voici toutes les nouveautés qui se dessinent à l’horizon, pour des appareils toujours plus performants.

casque Sony WH-1000XM5
Crédits : Sony

Le Bluetooth est sans conteste une révolution dans nos manières d’utiliser nos appareils : cette technologie permet de connecter nos smartphones, manettes, casques, écouteurs et autres appareils entre eux sans fil. L’entité qui gère tout ce qui y touche est le Bluetooth SIG (Special IntereSt Group) : cette organisation définit les normes et attribue aux entreprises les certifications inhérentes.

Et en communiquant sur sa feuille de route, le Bluetooth SIG vient en réalité de révéler ce que sera le standard de demain. Parmi les améliorations mentionnées qui pourraient être intégrées directement dans les futures versions du Bluetooth, plusieurs concernent l’audio sans fil. Mais pas seulement.

Le Bluetooth de demain intégrera l’audio sans perte et bien plus

Les smartphones et tablettes intègrent aujourd’hui des codecs audio Bluetooth de haute qualité. Par exemple, l'aptX, le SSC et le SSC UHQ sur les produits Samsung Galaxy. Toutefois, ils pourraient faire encore mieux : supporter nativement l’audio sans perte (lossless). Il existe un avenir, plus ou moins proche, où ce sera le cas : le Bluetooth SIG y travaille.

Mais ce n’est pas la seule amélioration audio dans ses cartons : l’audio haute résolution (Hi-Res), l’audio spatial et la surveillance de l’exposition sonore figurent également parmi ses projets d’intégration native aux futures normes Bluetooth. Ces nouveautés pourraient permettre de réduire le prix des casques et des écouteurs, puisque, aujourd’hui, utiliser l'aptX Lossless et le LDAC oblige les constructeurs à s’acquitter de frais de licence : un support natif les supprimerait.

Auracast fait aussi partie de cette nouvelle aventure : sa capacité et sa couverture seront étendues. Une bonne nouvelle pour les aides auditives. Et le Bluetooth SIG n’oublie pas les assistants vocaux (Alexa, Bixby, Gemini) : il travaille sur une approche standardisée pour les intégrer nativement aux casques Bluetooth – ce qui faciliterait la tâche aux constructeurs.

Le dernier volet de cette révolution consisterait à offrir des débits plus rapides (jusqu’à 8 Mbps via le Bluetooth LE, là où la vitesse de transfert de données est limitée à 2 Mbps avec le 5.x), ainsi qu’une latence proche du filaire pour le gaming (taux de rapport jusqu’à 1 000 Hz) afin de profiter de périphériques plus réactifs pour la réalité augmentée (AR), mixte (MR) et virtuelle (VR). Quant au Bluetooth LE, il pourrait opérer sur des fréquences moyennes comme les 5 et 6 GHz, plutôt que la bande 2,4 GHz.

Pour le moment, on ignore encore quand seront lancées ces nouvelles fonctionnalités. Il se peut que certaines arrivent rapidement, là où d’autres pourraient mettre des années à être développées.


