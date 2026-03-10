GT Runner 2 et FreeBuds Pro 5 : Huawei dévoile ses offres de lancement

Huawei a dévoilé sa nouvelle montre connectée GT Runner 2 et ses écouteurs FreeBuds Pro 5. À l’occasion de leurs sorties, la marque chinoise propose des offres promotionnelles pour pouvoir vous les offrir à prix mini. On vous explique tout.

Comme chaque année, Huawei dévoile une nouvelle série de produits. Le constructeur vient ainsi de lancer sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil haut de gamme, les FreeBuds Pro 5. Ils sont accompagnés d’une montre connectée principalement destinée aux sportifs, la Watch GT Runner 2. Et pour remercier les premiers acheteurs, la marque propose pour ces deux produits de belles offres de lancement qui vous permettent de les avoir en promotion dès leur sortie.

50 € de réduction et un deuxième bracelet offert pour la Watch GT Runner 2

Quatre ans après la déjà très réussie Watch GT Runner première du nom, Huawei officialise le lancement de la Watch GT Runner 2, sa montre connectée destinée surtout pour les sportifs et plus particulièrement pour les coureurs.

Pour cette deuxième génération, Huawei a apporté de nombreuses améliorations comme l’arrivée de nombreuses apps compatibles comme Spotify, WhatsApp, Instagram, Telegram… Cette montre sera donc idéale en complément de votre smartphone Android ou de votre iPhone.

Bien sûr, vous trouverez aussi tout le nécessaire pour faire un tracking précis et détaillé de votre activité physique. Vous pourrez notamment faire le suivi de votre rythme cardiaque ou bien vérifier la qualité de votre sommeil. Et grâce à l’intelligence artificielle, vous allez pouvoir obtenir un programme d'entraînement qui s’adapte à vos besoins, mais aussi aux données enregistrées par la montre.

La Watch GT Runner 2 sort officiellement le 16 mars au prix de vente conseillé de 399,99 €. Mais grâce à l'offre de lancement, vous allez pouvoir vous la procurer pour bien moins cher. En effet, avec le code promo A40GTR2PA, vous pouvez obtenir 40 € de remise immédiate. Et si vous vous inscrivez à la newsletter Huawei dès aujourd'hui, vous aurez une baisse de prix encore plus importante de 50 €. Ainsi, la montre connectée vous reviendra à seulement 349,99 euros. Et en plus, vous aurez en cadeau un deuxième bracelet offert. Cette offre est valable du 16 mars 2026 au 19 avril 2026.

FreeBuds Pro 5 : déjà 30 € de remise immédiate sur les écouteurs Huawei

Les nouveaux FreeBuds Pro 5 sont eux disponibles depuis le 26 février dernier. Ils succèdent aux déjà excellents FreeBuds Pro 4. Affichés au prix de vente conseillé de 199 €, ces écouteurs sont en ce moment à prix réduit sur le site officiel de la marque. En effet, ils sont proposés avec une réduction de 30 €, pour seulement 169 €. Cette offre est valable jusqu’au 5 avril 2026. Attention à ne pas passer à côté.

En plus de cette promotion, vous avez 12 Mois de Loss Care offert (qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur l'achat d'un écouteur de rechange en cas de perte), la 2e paire d’écouteurs à seulement 129,99 € et la possibilité d’acheter en 4 fois sans frais.

Annoncés au HUAWEI Innovative Product Launch de Madrid, les FreeBuds Pro 5 inaugurent une nouvelle technologie de réduction de bruit active. Avec son nouveau système ANC Dual-Engine avec traitement IA 400 000 fois par seconde, Huawei offre une réduction 220% plus performante que sur les FreeBuds Pro 4. L’amélioration est particulièrement marquée sur les sons graves continus et les bruits aigus soudains. Vous avez en plus un Mode Awareness avancé qui permet d’entendre les sons importants comme des annonces en gare ou bien quand quelqu’un vous parle directement.

La partie audio a aussi été retravaillée avec un système Dual-Drive et la prise en charge du codec L2HC 4.0 pour un flux sans perte jusqu’à 2,3 Mb/s en 48 kHz et 24 bits avec des appareils compatibles. En ce qui concerne les appels, les FreeBuds Pro 5 sont équipés de trois microphones et d’un capteur à conduction osseuse qui permettent d’isoler efficacement la voix, même dans des environnements bruyants (jusqu’à 100 dB). Pour terminer, ces écouteurs bénéficient de la certification IP57. Ils ne craignent donc ni la poussière ni l’eau. Et ils permettent de se connecter simultanément à deux appareils.