Android 17 : Google s’inspire de ChromeOS pour briser la frontière PC-mobile en toute sécurité

Android TV, Android XR… Android n’est plus un simple système d’exploitation mobile et Google s’échine à en développer un nouveau pan : celui qui efface la frontière entre smartphone et PC. Mais il ne fait pas ça à la légère, en témoigne le code découvert dans la bêta 2 d’Android 17 qui met l’accent sur la sécurité.

C’est désormais de notoriété publique : Google s’efforce depuis quelque temps à brouiller toujours plus les frontières entre PC et mobile. La pierre angulaire de cette ambition ? Android, évidemment. Cette volonté s’incarne de deux manières principales. La première est Aluminium OS, le système fusionnant Android et Chrome OS. La seconde est le Mode bureau d’Android.

Et à la confluence de ces deux porte-étendards ? La sécurité. C’est la bêta 2 d’Android 17 qui lève quelque peu le voile à ce propos. En y farfouillant, nos confrères d’Android Authority ont découvert du code, symptôme de cette « bureau-fication » (pour reprendre leur terme) réfléchie de l’OS.

Google s’inspire des fonctions de sécurité de ChromeOS pour Android 17

Google a décidé d’étendre Android à davantage d’appareils : les ordinateurs, de bureau comme portables. Pour abolir cette barrière entre PC et mobile en toute sécurité, la firme de Mountain View emprunte à ChromeOS une fonction cruciale présente par défaut : la restriction d’accès direct à la mémoire système pour les périphériques connectés en Thunderbolt ou USB4.

L’accès direct à la mémoire (DMA) est une solution ultra rapide puisqu’elle permet à un périphérique d’écrire ou de lire dans la RAM sans passer par le processeur. Cependant, cette autorisation est une porte ouverte pour les attaques physiques – ce que cherche à contenir cette restriction présente sur ChromeOS donc, mais qui l’est désormais dans le code de la deuxième bêta d’Android 17.

Il ne s’agit pas pour autant d’un banal copier-coller du code de ChromeOS : celui de la bêta 2 d’Android mentionne explicitement une fonction de sécurité clé introduite par Android 16, Protection Avancée – que Google n’a de cesse d’enrichir. Notons que cette restriction n’est pas encore active, même pour les bêta-testeurs. Nos confrères supposent que, lorsqu’il sera déployé, ce réglage se trouvera dans le menu des « Préférences USB » lors de la configuration des options des transferts de fichiers.


