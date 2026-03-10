Votre smartphone Samsung va redémarrer automatiquement après 3 jours d’inactivité

Samsung ajoute à ses smartphones une nouvelle fonction de sécurité, dite de redémarrage après inactivité. Un ajout intéressant pour ceux qui craignent de perdre ou de se faire voler leur mobile.

La mise à jour de sécurité de février 2026 a tardé à être rendue disponible par Samsung. Celle-ci a commencé à être déployée à la fin du mois dernier, et certains utilisateurs ont même dû attendre jusqu'à début mars pour être en mesure de l'installer sur leur appareil. Celle-ci apporte les derniers correctifs de sécurité Android de Google, ainsi que quelques patchs concernant directement l'environnement logiciel de Samsung. Mais elle inclut aussi une nouvelle fonctionnalité pour certains modèles.

Sur les nouveaux Galaxy S26, ainsi que sur les smartphones pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, on aperçoit dans les Paramètres (Sécurité et confidentialité > Paramètres de sécurité supplémentaires) une option de redémarrage automatique en cas d'inactivité. Elle est décrite ainsi par Samsung : “Redémarrez votre téléphone s'il reste verrouillé pendant 72 heures”.

Protéger la vie privée des utilisateurs

Une fois activée, si vous n'utilisez pas votre mobile pendant 3 jours et qu'aucune tentative de déverrouillage n'est détectée pendant cette période, l'appareil va automatiquement redémarrer, explique SammyFans. L'utilisateur devra alors déverrouiller son smartphone et sa carte SIM pour voir de nouveau s'afficher les notifications et les appels entrants, qui ne sont plus accessibles après un redémarrage, car le dispositif entre en mode BFU (Before First Unlock). Après un premier déverrouillage, l'appareil passe en mode AFU (After First Unlock), et propose de nouveau les notifications et les avertissements d'appel. Notez que les accessoires USB connectés sont aussi bloqués en mode BFU.

Cette fonction de sécurité permet notamment de s'assurer qu'un smartphone perdu ou volé ne reste en mode AFU trop longtemps, facilitant la tâche d'une personne qui souhaiterait en extraire des données. Android propose des outils plus efficaces dans ce type de scénario, mais un compte Google est requis pour en bénéficier, et il faut manuellement déclencher une action à partir d'un autre appareil, ce qui n'est pas des plus pratiques.

Les iPhone disposent d'une telle option, et ont rapidement été suivis par les Pixel de Google. Il est probable que Samsung propose cette fonction à plus d'appareils Galaxy dans les mois qui viennent.