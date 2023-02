Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : où les précommander au meilleur prix ?

Ils viennent tout juste d’être annoncés par Samsung. Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sont disponibles en précommande. Bonne nouvelle, la marque coréenne fait une offre de lancement très avantageuse. Si vous envisagez d'acquérir un des trois appareils, nous vous proposons ici les offres les moins chères du moment pour savoir où acheter un Galaxy S23.

💰 SAMSUNG OFFRE JUSQU’À 390 EUROS DE REMISE POUR LES PRÉCOMMANDES

C’est ce mercredi 1er février, lors de sa traditionnelle conférence Unpacked, que Samsung a dévoilé sa nouvelle génération de Samsung Galaxy. Comme chaque année, la gamme complète propose trois modèles : S23, S23+ et S23 Ultra.

Cette année, le constructeur coréen nous a préparé une offre de lancement intéressante. Si vous commandez entre le 1et et le 16 février, Samsung double gratuitement votre capacité de stockage. Cette offre vous permet donc de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 240 euros en fonction du modèle choisi.

Par ailleurs, Samsung propose un bonus de reprise sur votre ancien smartphone de 150 euros. Vous pouvez donc obtenir jusqu’à 390 euros de réduction sur votre tout nouveau smartphone Samsung. Une offre à ne pas manquer !

Les clients MACIF et les étudiants (via le site Unidays) bénéficient d'une offre promotionnelle supplémentaire qui comprend 15% de réduction, un an d'assurance Samsung Care + offert ainsi qu'une coque et un chargeur.

💰 OÙ PRÉCOMMANDER LE GALAXY S23 AU MEILLEUR PRIX ?

Le Samsung Galaxy S23 est le plus abordable des trois smartphones annoncés, même s’il a vu son prix s’envoler de 100 euros en comparaison avec l’année dernière. Il est ainsi affiché au tarif de départ de 959 € dans sa variante 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 1019 euros dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En terme de design, le Galaxy S23 est très proche du S22. Il s’avère un tout petit peu plus grand avec des dimensions de 146.3 x 70.8 x 7.6 mm. Seul le bloc photo a été modifié puisque cette fois-ci les 3 optiques ressortent de façon indépendante. Concernant sa fiche technique, le Galaxy S23 retrouve un écran de 6,1 pouces de définition FHD+ 2400 x 1080 pixels. Il s’agit d’une dalle Dynamic AMOLED 2X compatibles HDR10+ qui offre une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Pour les performances, on profitera du dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Ce processeur devrait offrir des performances GPU améliorées ainsi qu’une meilleure autonomie et une meilleure gestion de la chauffe. Enfin, niveau connectivité, on retrouvera la 5G et le Wi-Fi 6E.

L’autonomie s’annonce meilleure avec une batterie d'une capacité de 3 900 mAh. En revanche, la charge rapide n’évolue toujours pas et reste à 25 W. Pour la photo, on devra se contenter du module de l’année dernière avec un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels.

💰 OÙ PRÉCOMMANDER LE GALAXY S23+ AU PRIX LE MOINS CHER ?

Poursuivons avec le Samsung Galaxy S23+. Pour le prix, ce modèle est proposé au lancement à 1219 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1339 euros pour 8 Go de RAM et 512 Go de stockage

Le Galaxy S23+ est proche techniquement du S23. La différence majeure est l’écran puisque l’on passe ici sur une dalle 6,6 pouces. L’autonomie est aussi un cran au-dessus avec une batterie de 4700 mAh et une recharge rapide à 45 watts. Pour le reste, les fiches techniques du S23+ et du S23 restent similaires.

💰 OÙ PRÉCOMMANDER LE GALAXY S23 ULTRA AU PRIX LE MOINS CHER ?

On termine avec le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra qui offre véritablement ce que Samsung sait faire de mieux dans le monde des smartphones. Le S23 Ultra est décliné en 3 variantes. La version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à un prix de lancement de 1419 euros. La version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage s’affiche à 1599 euros. Enfin, la version la plus onéreuse de cette année, avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage est à 1839 euros.

Comme le S22 Ultra, ce modèle conserve son stylet intégré. Il arbore un grand écran incurvé de 6,8 pouces avec une définition WQHD+ de 3088 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz.

Pour la partie photo, Samsung a mis les petits plats dans les grands avec l’arrivée d’un capteur principal de 200 mégapixels. Il s’agit d’un capteur ISOCELL HP2, d'une taille de 1/1,3 pouce. Le mode Vision nocturne du S23 Ultra a été nettement améliorée sur cette génération. Pour le reste, on retrouve les capteurs de la génération précédente : un ultra grand angle de 12 MP, un Téléobjectif Zoom optique X10 de 10 MP, un Zoom optique X3 de 10 MP. La batterie n’a pas non plus changé puisque l’on reste sur une capacité de 5000 mAh. En revanche, la nouvelle puce moins énergivore et l’ajout d’un nouveau mode d’économie d’énergie permettra de gagner quelques heures d’utilisation.

