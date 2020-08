Galaxy Note 20 vs Galaxy S20+ : quelles différences, lequel choisir ?

Le Note 20 et le Galaxy S20+ de Samsung partagent de nombreuses caractéristiques communes, si bien qu’il peut être difficile de les différencier. Nous mettons en lumière dans ce comparatif les points forts et faibles de chaque smartphone l’un par rapport à l’autre afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Samsung a lancé ses nouveaux smartphones haut de gamme avec les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Si ce dernier se démarque et constitue désormais le flagship de la marque sud-coréenne, le premier cité se montre plutôt chiche en innovations et reprend pour beaucoup des éléments d’anciens modèles, faisant presque figure de mélange entre le Note 10 et le Galaxy S20+. Si bien qu’étant donné la différence de prix, on en vient à se demander ce qu’il vaut le plus le coup : investir dans un Note 20 tout juste sorti ou plutôt dans un Galaxy S20+ commercialisé depuis six mois ? Réponse dans ce comparatif.

Fiches techniques des Galaxy Note 20 et Galaxy S20+

Comme vous pouvez le constater dans la fiche de spécifications techniques ci-dessous, les différences ne sont pas légion entre les Note 20 et S20+. Mais en se penchant un peu plus en détails sur ce que proposent les deux smartphones, on parvient tout de même à repérer des éléments de différenciation.

Fiche technique du Galaxy Note 20 Fiche technique du Galaxy S20+ Ecran 6,7" AMOLED Infinity Display 60 Hz 20:9 HDR10+ FHD+ 6,7" AMOLED Infinity Display 120 Hz 20:9 HDR10+ QHD+ Photo / Vidéo Ultra grand-angle : 12 MP f/2,2

Grand-angle : 12 MP f/1,8

Téléobjectif : 64 MP f/2,0 Ultra grand-angle : 12 MP f/2,2

Grand-angle : 12 MP f/1,8

Téléobjectif : 64 MP f/2,0 Selfie 10 MP, f/2.2 10 MP, f/2.2 SoC Exynos 990 (7nm+) Exynos 990 (7nm+) RAM 8 Go 8 Go Mémoire interne 256 Go (non extensible) 128 Go (extensible via microSD) Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 5G en option Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 5G Lecteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Batterie 4300 mAh 4500 mAh Recharge Filaire rapide 45W

Sans fil rapide 15W

Inversée 9W Filaire rapide 25W

Sans fil rapide 15W

Inversée 9W

Design

Esthétiquement, le Note 20 évolue pour adopter un format et un design plus proche de ce que l’on a sur les Galaxy S20 que sur les Note 10. On retrouve des bords arrondis propres aux séries S, ce qui fait que le Note 20 et le S20+ sont très semblables, même si le second conserve des courbes plus marquées. La taille des bordures est quasi similaire, avec tout de même un léger avantage pour le S20+ en la matière. Les dimensions sont aussi très proches en longueur et largeur, mais le Note 20 est plus épais que le S20+, rangement pour le stylet oblige.

Au dos, la configuration de capteurs photo est située dans un bloc dans le coin supérieur gauche pour les deux modèles. L’intégration est un peu mieux réussie sur le Note 20 car la « plaque de cuisson » adopte le coloris du smartphone et se montre ainsi plus discrète que le pavé noir du S20+. Sur la face avant, le même poinçon central abrite le capteur photo frontal.

Si les deux mobiles bénéficient d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière, ils ne sont pas exactement équipés des mêmes matériaux. Le châssis en aluminium est accompagné d’un dos en plastique sur le Note 20, alors qu’il est en verre sur le S20+. Certes, les constructeurs parviennent désormais à utiliser du plastique de très bonne qualité et qui fait bon effet sur leurs appareils et le Note 20 ne fait pas du tout « cheap », mais il s’agit tout de même d’un downgrade. Et ce n’est pas tout puisque Samsung a décidé de n’équiper le Note 20 que d’une protection d’écran Corning Gorilla Glass 5, alors que le S20+ a droit du Gorilla Glass 6. Le fabricant y est clairement allé à l’économie sur ce coup, réservant les meilleurs matériaux disponibles au seul Note 20 Ultra.

Écran

Les Note 20 et Galaxy S20+ embarquent chacun un écran AMOLED confortable de 6,7 pouces au ratio allongé de 20:9 avec support de la technologie HDR10+ pour des couleurs vives et un meilleur contraste. Mais si le S20+ est capable d’afficher une définition QHD+ 1440p et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (mais pas en même temps), le Note 20 se contente d’une configuration standard FHD+ et 60 Hz qui nous paraît indigne d’un haut de gamme de 2020 commercialisé à un tel prix. Le Note 20 déçoit sur cet aspect. Sa résolution de 393 pixels par pouce est convenable, mais arrive bien loin de la densité de 525 pixels par pouce du S20+.

La fonctionnalité Always-on display, qui permet d’afficher à l’écran en permanence des informations comme l’heure, la date, le niveau de batterie ou les notifications entrantes, est bien disponible sur les deux appareils.

Performances

Les Note 20 et S20+ sont animés par le même SoC Exynos 990, gravé en 7nm+. Samsung a promis des optimisations pour rendre sa puce plus rapide sur ses Note, mais il va falloir attendre les benchmarks pour en avoir le cœur net. Si amélioration il y a bien, il ne faut de toutes manières pas s’attendre à un gain très important. Au quotidien, les deux smartphones sont très rapides et difficiles à départager sur la vitesse ressentie.

L’Europe est plutôt mal servie puisque d’autres marchés, comme les États-Unis ou la Chine, profitent des mobiles premium de Samsung propulsés par un SoC Snapdragon de Qualcomm. Le S20+ est équipé d’un Snapdragon 865, alors que le Note 20 a droit à une version améliorée : le Snapdragon 865+.

Le S20+ existe en version 4G ou 5G, tout comme le Note 20.

Mémoire

8 Go de RAM : la quantité de mémoire vive est la même entre le Note et le S20+. C’est largement suffisant tant que le smartphone est bien optimisé.

Pour le stockage, on note des différences à tous les niveaux. Nativement, le Note 20 embarque 256 Go d’espace, contre 128 Go pour le S20+. Mais ce dernier dispose d’un emplacement pour carte microSD permettant d’étendre le stockage (en sacrifiant la deuxième slot SIM). Enfin, le Note 20 dispose de débits d’écriture théoriques plus élevés que le S20+ grâce à la technologie UFS 3.1, là où le S20+ se contente de l’UFS 3.0. La vitesse de lecture est par contre identique entre ces deux générations de standard.

Batterie, autonomie et recharge

Surprise, le Galaxy Note 20 embarque une batterie plus petite que celle du Galaxy S20+. La capacité passe en effet de 4500 mAh à 4300 mAh. Il faut bien entendu attendre des tests d’autonomie plus poussés pour avoir un résultat précis, mais le Note 20 ne devrait pas trop en souffrir. Son écran n’affiche qu’une définition FHD+ 1080p et une fréquence de rafraîchissement des images de 60 Hz, alors que le S20+ est capable de proposer une qualité QHD+ ou un taux de 120 Hz. Des fonctionnalités énergivores qui nécessitent l’intégration d’une batterie imposante. Le Note 20 étant privé de ces options, il devrait consommer moins qu’un S20+.

Le Note 20 est en tout cas bien mieux doté que le S20+ en termes de recharge filaire. Il supporte une puissance de 45W permettant de remonter très rapidement la batterie de l’appareil. Le S20+ n’est pas mal loti avec sa recharge 25W, mais il reste tout de même bien moins efficace. Il n’y a par contre pas de différence quant à la charge sans fil par induction avec du très bon 15W dans les deux cas (et 9W pour la recharge inversée permettant de recharger des devices tiers avec la batterie du mobile).

Appareil photo

Samsung ne s’est pas cassé la tête au moment de décider du setup photo du Note 20, celui-ci arbore les mêmes modules auxquels on avait déjà droit sur le S20+. Sur les deux mobiles, on retrouve donc : un capteur grand-angle 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF + un ultra grand-angle 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, Super Steady video + un téléobjectif 64 MP, f/2.0, , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS.

Mais il existe tout de même quelques divergences. Le téléobjectif du Note 20 est notamment plus performant, offrant un zoom optique 3x et hybride 30x grâce à une optimisation logicielle bienvenue. Le S20+ propose quant à lui un zoom optique 2x, hybride 3x et numérique 30x. Mais ce dernier n’est pas très convaincant d’après notre test du Galaxy S20+. Le passage du numérique à l’hybride pour obtenir un zoom x30 permet de gagner en qualité.

Le S20+ se distingue par un capteur ToF 3D (0,3 MP, ouverture f/1.0) supplémentaire pour une meilleure gestion de la profondeur de champ.

Audio

Samsung soigne ses haut de gamme sur la partie audio, mais le Note 20 ne reçoit aucune amélioration notable par rapport au S20+. Les deux smartphones sont équipés de haut-parleurs stéréo qui se valent. Pour un son de qualité, il faut bien sûr connecter des écouteurs ou un casque. En filaire, cela passe forcément pas le port USB-C des appareils étant donné qu’il n’y a pas de port jack 3.5mm. Des écouteurs AKG USB-C sont fournis dans la boîte.

Pour le sans-fil, il existe une légère différence. Le Note 20 supporte le standard Bluetooth 5.1, alors que le S20+ est resté bloqué au Bluetooth 5.0. Le Bluetooth 5.1 a apporté moins d’améliorations que le Bluetooth 5.0 à l’époque, mais permet tout de même de profiter d’un appareillage plus rapide et de diminuer les perturbations.

Logiciel et fonctionnalités

Le Note 20 sort directement sous la surcouche logicielle de Samsung One UI 2.1, basée sur Android 10. Le S20+ a été lancé sous One UI 2.0 mais une mise à jour est d’ores et déjà disponible pour passer à la dernière version de l’interface, l’une des meilleures de l’environnement Android (si ce n’est la meilleure).

En ce qui concerne le suivi logiciel, les deux smartphones devraient bénéficier à peu près des mêmes attentions. Même si les Note sortent six mois plus tard que les Galaxy S, ils ne reçoivent généralement pas d’uptade majeur supplémentaire. Si l’on se fie aux habitudes de Samsung, les Note 20 et S20+ devraient avoir droit à Android 11 et Android 12, mais pas plus.

Si la gamme Note bénéficiait auparavant d’exclusivités en termes de fonctionnalités, le rapprochement opéré par le fabricant sud-coréen avec la gamme S nous laisse finalement avec un Note 20 ne bénéficiant pas de beaucoup plus de features que le S20+. On note tout de même que si le mode DeX est disponible sur les deux appareils, le Note 20 profite d’une nouveauté : le DeX sans fil. Après s’être débarrassé de la station DeX obligatoire, Samsung propose désormais de se passer de connexion filaire pour relier le mobile à l’écran d’ordinateur.

Et bien sûr, le Note 20 dispose d’un stylet, et c’est sans doute là son principal intérêt par rapport au S20+. Il permet de contrôler la lecture multimédia, d’augmenter ou diminuer le volume, de prendre une photo, de passer des diapos lors d’une présentation, le tout à distance. Il sert aussi pour la navigation et pour écrire « à la main » sur son mobile, avec une fonction d’exportation de texte des notes manuscrites en texte pouvant être copié, collé et partagé simplement. Les artistes en herbe ont aussi la possibilité de dessiner à l’aide du S-Pen.

Prix

Le Galaxy S20+ était commercialisé à sa sortie au prix de 1009 euros pour la version 4G (1109 euros pour le modèle 5G 128 Go et 1259 euros pour le S20+ 5G à 512 Go). Un tarif supérieur à celui pratiqué pour le Note 20, disponible à partir de 949 euros dès son lancement pour la variante 4G. Comme pour le S20+, comptez 100 euros supplémentaires pour bénéficier de la compatibilité avec la dernière génération de réseau mobile : le Note 20 5G est affiché à 1049 euros.

Mais le S20+ peut être acquis chez certaines revendeurs à un prix plus faible et devrait faire l’objet de promotions plus intéressantes à l’avenir. A noter que les smartphones premium de Samsung perdent leur valeur moins rapidement depuis quelques temps, il est donc possible que la baisse de prix concernant les S20+ ne soit pas aussi importante que l’on pourrait le penser.

Conclusion

On le remarque depuis quelques années, la tendance se confirme : les Galaxy S et Note n’ont plus vraiment d’identité propre et se ressemblent de plus en plus. Aujourd’hui, la seule véritable différence entre les deux gammes semble être la présence du S-Pen pour les Note. Ici, on s’aperçoit que le Note 20 est clairement une déclinaison du S20+. Il apporte quelques nouveautés (stockage UFS 3.1, Bluetooth 5.1, recharge filaire 45W, mode DeX sans fil, meilleur téléobjectif) par rapport au Galaxy S20+, mais au prix de quelques sacrifices : batterie légèrement plus petite, écran FHD+ et 60 Hz seulement, absence de capteur ToF…

Pour faire votre choix entre les deux smartphones, posez-vous la question de l’utilité du S-Pen par rapport à vos besoins. Est-ce que vous allez vraiment l’utiliser ? Si la réponse est non, le S20+ dont le prix devrait baisser suite à la sortie de la série des Note 20 constitue sans doute une solution au meilleur rapport qualité-prix. Si le stylet ou la promesse d’une recharge ultra rapide vous enchante, la faible différence de prix entre les deux appareils peut justifier l’achat d’un Note 20 plutôt que d’un S20+.

Nous vous déconseillons l’achat du Galaxy S20+ à son prix de base, supérieur à 1000 euros. Si vous ne trouvez pas de promotion sur ce produit après la sortie du Note 20, ce dernier semble alors être une meilleure alternative.