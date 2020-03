Galaxy Note 20 : Samsung produit déjà ses puces mémoire UFS 3.1 trois fois plus rapides

Samsung a démarré la production de ses premières puces UFS 3.1 qui seront au cœur de la mémoire de stockage de ses futurs flagships, en l’occurrence le Galaxy Note 20. La nouvelle norme permet d’atteindre des vitesses d’écriture trois fois plus rapides que celles de l’UFS 3.0. La production concerne pour le moment uniquement la version de 512 Go.

Les premières puces eUFS 3.1 (pour mémoire flash universelle embarquée) de 512 Go sont déjà en production chez Samsung, moins de deux mois après l’officialisation de la norme UFS 3.1 par le JDEC, l’organisme de normalisation des semi-conducteurs. Offrant trois fois la vitesse d’écriture des puces UFS 3.0 de 512 Go, l’eUFS 3.1 de Samsung atteint le seuil de performance de 1,2 Go/s pour le stockage sur smartphone. Les puces seront prêtes cette année pour les prochains flagships de Samsung, en l’occurrence le Galaxy Note 20.

« Avec l’introduction de notre stockage mobile le plus rapide, les utilisateurs de smartphones n’auront plus à se soucier du goulot d’étranglement auquel ils sont confrontés avec les cartes de stockage conventionnelles », explique Cheol Choi, responsable du marketing des puces mémoire chez Samsung Electronics. « L’eUFS 3.1 reflète notre engagement continu à soutenir la demande en augmentation rapide des fabricants mondiaux de smartphones cette année » a-t-il ajouté.

eUFS 3.1 : 1,5 minute pour transférer 100 Go de fichiers, assure Samsung

C’est trois fois plus que le temps de transfert de la norme UFS 3.0 que l’on retrouve au cœur des derniers smartphones haut de gamme comme les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ou encore les OnePlus 7 et 7T Pro. En termes de performances aléatoires, l’eUFS 3.1 de 512 Go traite les données jusqu’à 60% plus rapidement que la norme actuelle permettant 100 000 opérations d’entrée / sortie par seconde (IOPS) pour les lectures et 70 000 IOPS pour les écritures.

En plus de l’option 512 Go, Samsung lancera également la production des puces de 256 Go et 128 Go un peu plus tard cette année. Voilà de quoi lever un peu plus le voile sur les caractéristiques du Galaxy Note 20 qui devrait être lancé en août ou septembre 2020 si tout va bien.

Source : Samsung