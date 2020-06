Galaxy Note 20 : un Snapdragon 865+ pour éviter les problèmes d’autofocus ?

Le Galaxy Note 20 pourrait embarquer un Soc Snapdragon 865+. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker réputé IceUniverse sur Twitter. Cette rumeur laisse suggérer que Samsung veut réparer les erreurs commises sur les Galaxy S20 et se débarrasser des problèmes d’autofocus une bonne fois pour toutes.

L’autofocus des Galaxy S20 aura bien fait baver Samsung. Les Galaxy S20 équipés d’un processeur Exynos 990 ont reçu une mise à jour système OTA pour régler les problèmes liés à l’autofocus. Le Galaxy S20 Ultra n’est pas non plus passé au travers. En raison de la focale plus longue du capteur principal 108 MP, l’autofocus ne fonctionnait pas correctement, laissant le sujet flou par moment.

En guise de solution, Samsung a déployé un mode « zoom rapproché », qui aide l’utilisateur à prendre le cliché parfait. Seulement, cette mise à jour système ne peut pas résoudre le problème, étant donné que ces dysfonctionnements de l’autofocus sont directement liés aux spécificités matérielles du capteur 108 MP. Or, en ce lundi 29 juin, il semble que Samsung ait retenu la leçon, comme l’affirme le leaker réputé IceUniverse sur Twitter.

Note20 series has completely solved the camera focusing problem, but WQHD+120Hz is still not optimistic. — Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2020

En effet, selon ses informations, le capteur 108 Mp du Galaxy Note 20 n’aura aucun problème d’autofocus. IceUniverse ne rentre malheureusement pas dans les détails. Néanmoins, on se doute que le choix du constructeur d’opter pour un Soc Snapdragon 865+ pour le Note 20 y est pour quelque chose. D’après le leaker, ce processeur équipera également la Galaxy Tab S7, ainsi que le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G.

En outre, il précise également que la présence d’un écran QHD+ en 120 Hz semble compromise. Ce qui corrobore avec de précédentes rumeurs, qui affirmaient que le Note 20 pourrait être équipé d’une dalle 60 Hz en Full HD+ seulement. Pour rappel, Samsung présentera officiellement les Galaxy Note 20 et Fold 2 le 5 août 2020, lors d’une conférence Unpacked diffusée en ligne.

