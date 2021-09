Galaxy A73 : Samsung miserait sur un capteur photo 108 MP, une première pour la gamme

Samsung prépare d’ores et déjà la relève des Galaxy A52 et Galaxy A72. Le remplaçant de ce dernier serait logiquement le Galaxy A73. Et une rumeur en provenance de Corée du Sud affirme qu’il serait équipé d’un capteur 108 mégapixels. Il s’agirait du premier Galaxy A à bénéficier d’un tel capteur. Ce capteur serait accompagné d’un objectif stabilisé, comme sur le Galaxy A52s.

Vous avez certainement remarqué : depuis plus d’un an, les marques de smartphones ne vantent plus uniquement les qualités des appareils photo de leurs porte-étendards. Ce discours marketing concerne également les smartphones milieu de gamme. Nous le voyons aussi bien chez Oppo, OnePlus ou encore Vivo, respectivement avec le Reno6, le Nord 2 et le V21 que nous avons récemment testés.

Nous le voyons également chez Samsung. La firme coréenne a récemment annoncé le Galaxy A52s. Il s’agit d’un smartphone qui se distingue du Galaxy A52 classique par une plate-forme technique plus puissante, mais aussi par son capteur photo principal de 64 mégapixels avec objectif stabilisé, un caractéristique qui devrait se répandre plus largement dans les Galaxy A dès 2022.

Le Galaxy A73 serait le premier Galaxy A avec un capteur photo 108 MP

Une autre fonctionnalité inédite dans les Galaxy A arriverait également avec le Galaxy A73 dès 2022. Selon un article publié par le site coréen The Elec, le successeur du Galaxy A72 sera équipé d’un capteur principal doté d’une définition de 108 mégapixels. Il s’agirait de la meilleure définition proposée dans un Galaxy A. Aujourd’hui, Samsung ne propose ce capteur qu’avec trois smartphones, et très haut de gamme qui plus est : S21 Ultra, Note 20 Ultra et S20 Ultra.

Jusqu’à présent, la meilleure définition d’un capteur photo de la gamme A est de 64 mégapixels. Vous le retrouvez dans les Galaxy A72, A72 5G, A52s, A52, A52 5G et même le A32. L’arrivée d’un capteur 108 mégapixels dans les Galaxy A devrait permettre d’améliorer les résultats du zoom numérique (car le zoom numérique dégrade la définition des photos). Cela ne se verra pas forcément avec le Galaxy A73 qui devrait reprendre le zoom optique 3x de son prédécesseur. En outre, cela permettra d'obtenir des photos 12 mégapixels plus lumineuses, grâce à la combinaison de 9 pixels adjacents pour en créer un seul.

Source : The Elec