Samsung : les futurs Galaxy A35 et A55 se dévoilent déjà en images, voici à quoi ils ressemblent

Samsung se prépare à lancer de nouveaux téléphones de la série Galaxy A au mois de mars, mais avant leur lancement officiel, on sait déjà à quoi vont ressembler les deux smartphones de milieu de gamme.

Le célèbre leaker Evan Blass, comme à son habitude, vient de lever le voile sur des images officielles des Galaxy A35 et Galaxy A55, qui devraient être les successeurs du Galaxy A34 et du Galaxy A54, respectivement. Les deux appareils sont attendus dès le mois de mars.

Les rendus révèlent l'avant et l'arrière des téléphones, ainsi que quatre options de couleur : Noir, Vert, Rose et Blanc. Les smartphones héritent sans surprise du design de leurs prédécesseurs, avec un style “Key Island” qui rend les boutons d'alimentation et de volume plus proéminents. Notons cependant que le Galaxy A35 dispose désormais d'une découpe pour l'appareil photo, au lieu de l'encoche en forme de U du Galaxy A34.

Que sait-on des Galaxy A35 et A55 ?

Le Galaxy A55 pourrait avoir un châssis en aluminium, ce qui serait une amélioration par rapport au châssis en plastique du Galaxy A54. Cependant, il pourrait également s'agir d'un cadre en plastique avec une finition métallique. De son côté, le Galaxy A35 aura probablement un cadre en plastique, comme le Galaxy A34.

Malheureusement, les deux téléphones ont toujours des bords visibles et un grand menton inférieur, ce qui rend les smartphones beaucoup moins jolis que d’autres appareils venant de Chine. D'autres téléphones abordables et de milieu de gamme, tels que le Xiaomi Redmi Note 13, le Honor Magic6 Lite et le OnePlus Nord 3 5G, proposent déjà des bordures beaucoup plus fines.

Le Galaxy A55 serait également plus grand que le Galaxy A54, ce qui pourrait le rendre plus haut de gamme. L'un des rendus partagés par Evan Blass montre aussi des éclaboussures d'eau sur les téléphones, ce qui pourrait indiquer qu'ils ont le même indice de résistance à l'eau et à la poussière IP67 que le Galaxy A54 et le Galaxy A34.

Le Galaxy A55 et le Galaxy A35 devraient avoir des écrans AMOLED de 6,5 et 6,6 pouces, respectivement, avec une définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A55 serait également équipé d'une nouvelle puce Exynos 1480, qui a obtenu de meilleurs résultats sur Geekbench que la puce Exynos 1380 du Galaxy A54 et du Galaxy A35. Les deux téléphones auraient également jusqu'à 12 Go de RAM, jusqu'à 256 Go de stockage, des batteries de 5 000 mAh et une charge rapide de 25 W. Ils sont également susceptibles de fonctionner avec One UI 6 de Samsung, basé sur Android 14.