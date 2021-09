Samsung Galaxy A52s : une mise à jour permet d’augmenter la RAM grâce au stockage interne

Samsung déploie une mise à jour destiné au Galaxy A52s. Celle-ci inclut une nouvelle fonctionnalité appelée RAM Plus. Elle permet d’augmenter la quantité de RAM disponible en s’appuyant sur le stockage interne. Le Galaxy A52s est le premier smartphone de Samsung à bénéficier de RAM Plus. Mais la fonctionnalité existe déjà chez d’autres constructeurs.

Vous connaissez certainement le principe de la RAM virtuelle. Elle est courante sur les ordinateurs (notamment portables), que ce soit sous Windows ou macOS. Elle arrive progressivement dans les smartphones. Et elle sert à augmenter « artificiellement la RAM » en utilisant l’espace de stockage interne. Xiaomi l'a appporté à plusieurs modèles. Realme et Huawei proposent aussi cette fonction sur certains modèles.

À quoi cela sert-il ? Petit rappel tout d’abord. La RAM est un volume de stockage temporaire dont la bande passante est très élevée. Elle permet de stocker des fichiers, notamment des applications, dont le système a besoin très rapidement. Plus elle est grande, plus le système supporte les applications lourdes. Les jeux notamment sont très gourmands en RAM. C’est également le cas des modes multitâches.

Samsung débloque la RAM virtuelle dans le Galaxy A52s

Le gros problème de la RAM des smartphones est de ne pas être extensible. La RAM virtuelle règle donc en partie le problème. Elle permet d’étendre la RAM, même si cela a deux inconvénients. D’abord, cela réduit l’espace de stockage disponible. Ensuite, cette RAM virtuelle est plus lente que la vraie RAM. Mais, ça rend des services indéniables. Et c’est pour cette raison que la fonction arrive dans les interfaces de plus en plus de constructeurs… dont Samsung.

Le site SamMobile rapporte en effet l’arrivée d’une mise à jour dans le Galaxy A52s que nous vous avons présenté fin août. Elle est numérotée A528BXXU1AUH9. Et selon les quelques captures d’écran qui accompagnent l’information, elle a deux objectifs. Et le plus important est RAM Plus. Il s’agit du nom de la fonction d’extension de la RAM chez Samsung. Le Galaxy A52s est le premier à bénéficier de RAM Plus (avec 4 Go de RAM virtuelle, portant à 10 Go de RAM au total). Et nous pensons qu’elle arrivera progressivement dans d’autres terminaux.

La mise à jour, déployée en Inde, apporte également une amélioration du stabilisateur optique du capteur principal et corrige quelques bugs. Le patch de sécurité qui y est intégré est celui d’aout 2021. Il ne nous semble pas que cela soit une nouveauté. Le fichier d’installation pèse 250 Mo environ. Rappelons que le Galaxy A52s est en vente en France depuis quelques jours seulement.

