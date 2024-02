L’un des smartphones les plus populaires de Samsung est désormais obsolète

Samsung a gardé une mauvaise surprise en stock pour les propriétaires de Galaxy A51. Depuis aujourd’hui, les smartphones ne sont plus éligibles aux mises à jour de sécurité. Le constructeur coréen a en effet modifié sa politique en matière de correctifs de sécurité et son smartphone milieu de gamme, extrêmement populaire, ne fait fait désormais plus partie de la liste.

Samsung est généralement considéré comme le bon élève de l’industrie en matière de suivi des mises à jour. Avec ses 4 ans de mises à jour logiciels et 5 ans de mises à jour de sécurité, le constructeur coréen se place dans le haut du panier en matière de support de ses appareils. Ce qui ne l’empêche pas de nous réserver de temps en temps de mauvaises surprises.

Pour être exact, cela n’en est pas vraiment une, puisque le Galaxy A51 est sorti en 2020, à l’époque où Samsung accordait encore uniquement 4 ans de mises à jour de sécurité à ses smartphones. Aussi, on savait que ce dernier arriverait à la fin de sa carrière cette année. Mais la firme a visiblement décidé d’avancer la date de mise à mort, laissant dans la panade les utilisateurs qui n’auraient pas encore pris leurs précautions.

Samsung signe l’arrêt de mort du Galaxy A51 en avance

Hier, Samsung a donc déployé sa dernière mise à jour de sécurité sur ses smartphones éligibles. Le constructeur a également profité de l’occasion pour modifier sa politique en matière de déploiement, à savoir la fréquence à laquelle ses appareils recevront lesdites mises à jour à compter d’aujourd’hui. Sans surprise, les Galaxy S24 rejoignent la liste des appareils mis à jour mensuellement. Mais d’autres ont été rétrogradés à des updates trimestrielles, voire semi-annuelles.

D’autres, enfin, ont complètement disparu. C’est le cas du Galaxy A51, l’un des smartphones les plus populaires de la marque, qui était jusqu’à présent dans la liste des appareils mis à jour deux fois par an. Ce dernier, aussi bien la version LTE que la version 5G, n’est désormais plus éligible aux correctifs de sécurité, le rendant vulnérable aux cyberattaques. Le Galaxy A01 et la Galaxy Tab S6 ont subi le même traitement.

Source : Samsung